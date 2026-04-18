La curiosa iniciativa de este pueblo de la Costa de Lugo para apoyar al comercio de toda la vida

El Concello de Ribadeo, en colaboración con la Xunta de Galicia, Acisa y la Asociación Provincial de Cociñeiros de Lugo, ha consolidado el proyecto Gastropraza. Esta iniciativa busca dinamizar la emblemática Praza de Abastos para poner en valor el producto local, la hostelería y el comercio de proximidad a través de un completo programa de actividades. La primera cita de esta segunda edición tendrá lugar este sábado, 18 de abril, a partir de las 12:00 horas, con un taller centrado en el tofu natural.

Poner en valor la proximidad y la calidad del producto local Jesús Pérez Gerente de ACISA

El proyecto, que nació hace un año, continuará a lo largo de los próximos meses con el objetivo de convertir la Praza de Abastos en un espacio de encuentro, aprendizaje y degustación. Desde el Concello y Acisa destacan que "el objetivo es transformar la Praza de Abastos en un lugar vivo en el que no solo se compre producto fresco, sino también donde se elabore, se deguste y se ponga en valor el trabajo de los placeros y productores locales, reforzando así el tejido económico y social de la villa".

Cedida Presentación de Gastropraza

Un programa para todos los públicos

La programación de este año incluye degustaciones y talleres centrados en diversos productos y estilos de cocina. Los asistentes podrán disfrutar de cursos de elaboración de pan y quesos, un curso de cocina india y talleres sobre salud alimentaria y nutrición. Además, el programa incorpora actividades educativas dirigidas a centros escolares, con el fin de fomentar hábitos alimentarios saludables y acercar al alumnado al producto de proximidad.

Transformar la Praza de Abastos en un lugar vivo

En la presentación de Gastropraza han participado el alcalde, Dani Vega; la concejala de Comercio, Marta Saiz; la presidenta de Acisa, Carmen Cruzado, y el gerente del colectivo, Jesús Pérez. Saiz ha señalado que la iniciativa sirve "para aprender a elaborar productos de proximidad de manos profesionales". Desde Acisa se han mostrado "contentos y satisfechos de formar parte de esta actividad", agradeciendo la colaboración entre todas las entidades para "poner en valor la proximidad y la calidad del producto local que está en Ribadeo a través de este espacio que es la Plaza de Abastos".

Finalmente, las autoridades han animado a toda la ciudadanía a que "se acerquen aquí, a la Plaza de Abastos, a partir de este sábado, a disfrutar tanto de esta instalación, de todos sus productos que pueden encontrar aquí, y de todas las actividades que se programan dentro de la Gastropraza". El programa de actividades se extenderá durante todo el año, consolidando a Ribadeo como un referente en la defensa y promoción de la economía local.