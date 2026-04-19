Cuidar a quienes cuidan: el apoyo invisible frente al Alzheimer en Viveiro (Lugo)

El Alzheimer es una enfermedad demoledora por muchas razones. Una de ellas es que arrasa la mente del afectado borrando recuerdos y lazos familiares. Pero esta enfermedad azota, no sólo al enfermo, sino a todo su entorno que queda desamparado y olvidado. Ese entorno, pareja, hijos o nietos, pasa a un segundo plano difuminado por las necesidades del enfermo y aparca su vida, trabajo o aficiones. Poco a poco se abandonan y pueden caer en una depresión. Ellos también necesitan que les echen un cable. Para eso, para echar un cabo cuando no hay donde aferrarse, nació hace 20 años la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Viveiro (AFA).

Cuantas más herramientas tenga la familia para afrontar la enfermedad, mejor" Ana Solloso Directora de AFA Viveiro

Explica Ana Solloso, directora de AFA Viveiro, que el Alzheimer "afecta a todo el entramado familiar" pues la llegada de la enfermedad "varía por completo la dinámica de una familia". Uno de los pilares de la asociación es ofrecer un respiro a los cuidadores. Según Solloso, el cuidado de una persona con Alzheimer ocupa "las 24 horas del día, los 7 días de la semana", una dedicación sin descanso en la que "no hay vacaciones". Este tiempo libre es crucial para que el familiar pueda retomar aficiones, socializar o simplemente pasear, evitando así el riesgo de depresión y el abandono personal que a menudo conlleva el rol de cuidador.

Un pilar para los "grandes olvidados"

AFA Viveiro atiende a 100 usuarios, entre Viveiro y concellos limítrofes (O Vicedo, Ourol y Mañón), y están muy pendientes de sus familias, ofreciendo asesoramiento y atención psicológica a familiares. Desde la asociación tienen servicios específicos para el enfermo que cumplen una doble función, retrasar el avance de la enfermedad y permitir a la familia que no abandone toda su vida.

Servicios como el programa de acogida y primera atención, porque cuando la familia tienen un enfermo de estas características en casa no sabe dónde acudir. Información, asesoramiento y atención psicológica a usuarios y familias. Y también servicios específicos de estimulación terapéutica, prevención de dependencia con programas de envejecimiento activo y estimulación cognitiva a domicilio, este lo desarrollan en Mañón. Además forman a las personas interesadas en el tema y a familiares porque “cuantas más herramientas tenga la familia ante la enfermedad, pues mejor”.

La formación es clave, ya que, como subraya la directora, "cuantas más herramientas tenga la familia para afrontar la enfermedad, pues mejor". Este conocimiento permite a los cuidadores saber cómo actuar ante situaciones complejas, lo que a su vez reduce la ansiedad y mejora la convivencia. La nueva sede en la casa de Calvo Sotelo representa un paso decisivo para consolidar esta labor esencial que ya suma casi dos décadas.

nuevas instalaciones

La Asociación cambiará en unos meses de sede ya que la actual, en los Claustros de San Francisco, se les queda pequeña. Se trasladarán al centro urbano, a la Casa de Calvo Sotelo, tras una actuación de acondicionamiento en el edificio que ha sido cedido por el Ayuntamiento. Para esta obra la Xunta de Galicia aporta 400.000 euros.

Destaca la alcaldesa, Mariña Gueimunde, que con esa partida actuarán en la planta baja del edificio que podría estar lista para fin de año. Pero será necesario seguir mejorando las instalaciones en la planta superior- esto permitirá ampliar el número de plazas que “cada día son más necesarias”, según apunta la regidora.

Casi 20 años y más de 100 usuarios

Desde su fundación en 2005, AFA Viveiro ha crecido hasta atender a 100 personas en los municipios de Viveiro, Vicedo, Ourol y Mañón. De ellos, 40 usuarios reciben atención directa en Viveiro. El objetivo del nuevo centro es centralizar la atención y mejorar la calidad de los servicios que se ofrecen.