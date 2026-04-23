La costumbre tradicional que le renta al comercio en Ribadeo (Lugo): "Los domingos son sagrados"

Ribadeo es una villa esencialmente comercial y buena parte de su éxito radica en la apertura dominical. Es una costumbre muy arraigada desde hace años que se ha convertido en religión para muchas familias que los domingos se desplazan desde muchos puntos de la provincia de Lugo y desde Asturias -los más fieles- a tomar los vinos y comprar algo: ropa, calzado, un archivador para el cole…

Los comerciantes han asumido con naturalidad esa apertura y están acostumbrados a que su día de cierre sea el lunes. Como nos dice la gerente de la tienda de ropa masculina, Galán, ya se ha acostumbrado a cambiar de fecha los encuentros familiares porque "el domingo es sagrado".

00:00 Volumen Descargar COPE Los domingos son sagrados para la gerente de Galán

Desde la tienda de decoración Xeito confirman que los domingos funcionan muy bien a nivel ventas: "Es un día bastante animado, la gente viene relajada, a tomar algo y ve las tiendas abiertas y aprovecha y compra algo".

00:00 Volumen Descargar COPE La gente siempre compra algo los domingos, confirman desde Xeito Decoración

Y es que abrir un domingo merece la pena y mucho porque en este día, en apenas tres horas, se vende más que un día entero entre semana. Las dependientas de la librería y tienda de juguetes Din y Don no tienen ninguna duda de que facturan más. Notan mucho la llegada de gente de Asturias y otros pueblos de La Mariña y en pocas horas se hace caja.

00:00 Volumen Descargar COPE Las dependientas de Din y Don confirman que en domingo se vende más

Algo que tradicionalmente se ha comprado en Ribadeo es calzado y desde una de las míticas tiendas de zapatos de Ribadeo, Calzados La Moda, también concuerdan en que los domingos suelen ser un buen día de ventas. Mejor, por ejemplo que un miércoles. Aunque en esto influye también la celebración en miércoles del mercado semanal y su traslado al aparcamiento municipal.

00:00 Volumen Descargar COPE En Calzados La Moda apuntan que la apertura de los domingos es algo tradicional en Ribadeo

Así lo constatan también desde la Asociación de Comercio y Hostelería, ACISA, cuya presidenta Carmen Cruzado, habla de una "ventaja competitiva diferencial" respecto a otros pueblos. La apertura de los domingos es lo que diferencia a Ribadeo del resto de zonas comerciales de los alrededores. Por su parte el alcalde, Dani Vega, también reconoce que la apertura de los domingos “está dando unas ventas importantísimas”.

ya no son lo que eran

Como la vida ha cambiado y los tiempos son distintos, los domingos -aun siendo buenos- ya no son lo que eran en el pasado. Hace años era increíble la cantidad de ventas que podía hacer un comercio en un día de domingo. Ahora notan fluctuaciones, por ejemplo depende mucho del tiempo, del día del mes en que estemos y del cambio de hábitos de la sociedad desde la pandemia del coronavirus, como explican desde la tienda de ropa Anais.

00:00 Volumen Descargar COPE Desde Anais explican que los domingos funcionaban mejor en tiempos pasados

A pesar del cambio de los tiempos el tirón del domingo es claro y firme, uno de los puntos fuertes de Ribadeo, una localidad enfocada al sector servicios.

A este éxito contribuye el esfuerzo diario de los empresarios y comerciantes, el tirón de la hostelería local, el apoyo municipal y el trabajo desempeñado por la Asociación de Comerciantes, Industriales Servicios y Autónomos de Ribadeo, ACISA, que en los últimos diez años ha multiplicado el número de asociados hasta los 170 mientras. El número de campañas de dinamización también se ha disparado, ha pasado de las 17 de años atrás hasta las 61 que pusieron en marcha este 2025.

El trabajo que desempeñan desde la gerencia y dirección de ACISA acaba de recibir el Premio Nacional de Comercio Interior en la categoría de centros comerciales abiertos. Un galardón que otorga el Ministerio de Economía, dotado con 25.000 euros, y que equipara a la pequeña localidad de Ribadeo con ciudades de la magnitud de Valencia, Santiago de Compostela o Madrid.

Desde la organización se muestran orgullosos de este reconocimiento y señalan que “ahora mismo el listón está muy alto”.