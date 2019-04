La Coruña epicentro del fútbol sala femenino gallego

A cidade herculina xa se prepara para gozar da XIII edición da Copa Galicia de fútbol sala femenina. O primeiro acto oficial foi a presentación do torneo organizado pola RFGF en colaboración con Viaxes Amarelle FSF

Non foi unha simple posta en marcha, posto que na mesma estivo presente unha das lendas a nivel mundial deste deporte, Paulo Roberto, para moitos o mellor xogador de fútbol sala da historia, non só en España, senón no mundo, por gañar dúas Eurocopas e un Mundial coa Selección Española e un bo puñado de títulos con ElPozo de Murcia.

Outro dos grandes atractivos foi desvelar o deseño único e exclusivo que a marca deportiva Munich fixo para esta Copa Galicia. Un coiro personalizado para conmemorar a celebración da XIII edición da Copa Galicia Feminina na cidade herculina.

Nesta nova edición do torneo tomarán parte catro equipos, que se xogarán o pase á gran final do domingo 21 de abril nas semifinais que terán lugar durante a xornada do sábado sobre o parqué do coliseo herculino. Así, a primeira batalla por unha praza na finalísima comezará ás 18.30 horas e enfrontará ao Ourense Envialia co Cidade de As Burgas nun derbi que promete fortes emocións. A outra semifinal arrincará ao fío das 20.30 horas e nela veranse as caras o Burela Pescados Rubén e o Viaxes Amarelle FSF. A final desta XIII edición da Copa Galicia Feminina de fútbol sala disputarase o domingo a partir das 12.30 do mediodía.

Minicopa

A canteira do fútbol sala feminino galego tamén terá un papel protagonista na Coruña, debido a que paralelamente á disputa da Copa Galicia sénior celebrarase a II Minicopa para a categoría infantil. Nesta cita tomarán parte as canteiras dos catro clubs participantes na competición sénior. A primeira semifinal, prevista para as 16 horas, enfrontará ao Ourense Envialia co Cidade de As Burgas, mentres que o segundo enfrontamento disputarase a partir das 17 horas e medirá ao Burela Pescados Rubén co Viaxes Amarelle FSF. O campión decidirase na gran final do domingo, que arrincará ás 10.30 horas da mañá.

Para o club burelista será unha edición moi especial, xa que as Xoias Laranxas se estrearán na Minicopa Infantil, tras a gran participación do ano pasado do equipo filial do Comarcal A Fervenza FSF. Un total de 10 xogadoras debutarán nesta gran cita baixo a batuta de Jairo Campo, as infantís Ester Riveira e Sofía Otero xunto ás alevíns Claudia Rodríguez, Iria Eijo, Carmen Díaz, Noelia Fernández, María Fuente, Cayetana Trelles, Lola Muñoz e Fátima Guillén

Entradas

O abono para toda a competición ten un prezo de 8 euros, mentres que a entrada por xornada ascende ata os 5 euros. Os menores de 14 anos accederán gratis ao recinto con invitación e acompañados por un adulto. A venda anticipada de entradas estará disponible nas próximas horas en www.amarellefsf.com