El coronavirus provoca el aplazamiento de Expomar

La Fundación Expomar ha anunciado que, debido a la situación del estado de alarma en el que se encuentra España, a consecuencia de la actual pandemia del virus COVID-19, se decidió aplazar la celebración de sus XXVII Xornadas Técnicas y XXI Encontro Empresarial, que se celebrarían en Burela los días 28 y 29 de mayo.

Este aplazamiento fue analizado desde todos los puntos de vista por parte de los miembros del comité organizador de Expomar 2020, que considera que es la mejor decisión para los agentes implicados.

Las jornadas y el encuentro empresarial se aplazan indefinidamente, pendientes de nueva fecha según marque la evolución de los acontecimientos y las indicaciones gubernamentales.

Las jornadas técnicas de Expomar son un foro de reconocido prestigio que une al sector, la administración y la prensa, que proponen cada año los temas de mayor actualidad del sector pesquero y que destacan por la participación de importantes políticos de todas las administraciones, técnicos especialistas del sector e importantes investigadores y catedráticos de diversas universidades.

Por su parte, el encuentro empresarial reúne a las entidades más representativas de la flota gallega y a las asociaciones profesionales del sector pesquero a nivel nacional.

Debido a la gran trascendencia de las decisiones que aquí se toman, sin duda esta próxima edición de 2020 se convertirá en una de las de mayor relevancia de los últimos años, ya que tocará debatir la situación del sector pesquero justo después de superar la crisis sanitaria del coronavirus y en el momento de afrontar todas las sus consecuencias socioeconómicas.

Además, desde la Fundación Expomar han querido lanzar un mensaje claro de apoyo al sector pesquero haciendo propio el mensaje que se lanza desde la Consellería do Mar: “Estamos no mesmo barco, merca produto fresco do mar”:

Cuando compras pescado fresco estás apoyando a las 40 lonjas que abren estos días sus puertas para ti.

Cuando compras pescado fresco estás apoyando a las más de 10.000 mujeres y hombres que salen a diario al mar, a las playas y a las bateas para traer las casi 700 toneladas diarias de alimento de nuestro mar en estos momentos.

Cuando compras pescado fresco haces posible que el viaje de las 2.000 embarcaciones que están saliendo de sus puertos a diario merezca la pena.

Cuando compras pescado fresco, estás dándole a tu cuerpo de manera natural la vitamina D que no podemos obtener del sol sin salir de la casa estos días.

El presidente de la Fundación Expomar, Alfredo Llano, ha advertido de la importancia de seguir las recomendaciones del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y de la Organización Mundial de la Salud para poner freno a la actual pandemia de COVID-19, por lo que ha transmitido un mensaje de concienciación a toda la población para quedar en casa y evitar estar expuestos al contagio.