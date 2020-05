El coronavirus se lleva las Patronales de Burela

La concejal burelesa y presidenta de la comisión organizadora de las fiestas patronales, Toñi Eijo, anuncia que no habrá festejos en este 2020 debido a la pandemia de la Covid-19. La edil subraya que las fiestas de Burela reúnen todos los años a millares de personas, lo que hace que en las circunstancias actuales no se puedan celebrar. La cita iba a tener lugar del día 5 al 8 del próximo mes de junio .

La presidenta de la comisión afirma que estuvieron "agotando todos los plazos posibles, pero son unas fechas que congregan a una aglomeración de gente, son miles de personas a las que vienen la estas fiestas, entonces es inviable que se puedan celebrar”.

Eijo apunta que "sintiéndolo mucho, a nosotros nos gustaría, pero hasta el año no habrá fiestas patronales en Burela”.