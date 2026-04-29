En qué consiste el ‘método de la siembra’, clave en la detención de cinco personas en La Mariña de Lugo

Haces la compra en tu súper habitual, sales con el carro lleno y te diriges a tu vehículo para descargar. Ese es el momento que aprovechan los ladrones para embaucarte de algún modo y robar tus pertenencias. Es el modus operandi de cinco personas que han sido identificadas por la Guardia Civil acusadas de cometer varios delitos de hurto en La Mariña de Lugo. Actuaban de forma itinerante, desplazándose desde Madrid a Lugo o a Coruña para robar. Los hechos por los que han sido detenidos se remontan al mes de diciembre del año pasado.

la técnica del despiste

El método de la siembra tiene varias versiones, todas se desarrollan en los aparcamientos de supermercados. En una de ellas algún desconocido se acerca a ti mientras estás dejando tus cosas en el vehículo, tira al suelo monedas o algún otro objeto y cuando te agachas a recogerlo aprovechan para quitarte tus objetos personales del interior del coche.

Hay otra versión, los ladrones aprovechan el momento en que, tras guardar la compra en el maletero, te alejas del vehículo para devolver el carro del súper. Muchas veces dejamos abierto el coche porque es sólo un instante. Pero ese instante es suficiente para que los malhechores abran el vehículo y se lleven tus cosas.

Este método funcionó el mes de diciembre pasado en un aparcamiento de un supermercado de Burela y volvió a funcionar este mes de abril en supermercados de Burela, Foz y Ribadeo. Así que hay que andarse con mucho ojo.

Los detenidos por estos hechos son vecinos de Madrid y está pendiente su detención y puesta a disposición judicial, según confirman fuentes de la Guardia Civil.

recomendaciones de seguridad

La Guardia Civil aconseja a los ciudadanos adoptar las siguientes medidas de prevención para evitar ser víctimas de hurtos mediante el método de “la siembra”.

No perder de vista en ningún momento las pertenencias personales , especialmente en zonas de aparcamiento de establecimientos comerciales.

, especialmente en zonas de aparcamiento de establecimientos comerciales. Asegurar siempre el cierre del vehículo (puertas, ventanillas y maletero), incluso en ausencias breves.

No dejar objetos de valor a la vista en el interior del vehículo.

en el interior del vehículo. Desconfiar de personas que intenten llamar la atención mediante distracciones, como advertir de objetos supuestamente caídos o solicitar indicaciones innecesarias.

Si alguien se dirige a usted mientras esta accediendo o saliendo del vehículo, mantenga el control de sus pertenencias y cierre el vehículo antes de atenderle.

Evitar alejarse del vehículo sin haber comprobado previamente que queda correctamente cerrado.

Permanecer alerta en situaciones en las que terceras personas merodeen o vigilen en aparcamientos.

En caso de observar actitudes sospechosas o ser víctima de un hecho similar, avisar inmediatamente a la Guardia Civil a través del teléfono 062.