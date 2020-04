La Consellería do Mar pone en marcha una campaña para fomentar el consumo de pescado y marisco

La conselleira do Mar, Rosa Quintana, ha informado este miércoles al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, de que la Xunta de Galicia acaba de lanzar una campaña de promoción y divulgación que tiene como objetivo animar a la ciudadanía a consumir productos del mar durante la situación de estado de alarma ocasionada por el coronavirus.

La medida pretende reconocer al mismo tiempo el importante esfuerzo que está haciendo el sector extractivo en el escenario actual de confinamiento, en el que solo están trabajando las actividades esenciales y en el que el complejo mar-industria tiene un papel fundamental para asegurar el abastecimiento de alimentos de calidad a la sociedad.

La representante del ejecutivo gallego comunicó durante la celebración de una videoconferencia con el ministro y con el resto de consejeros autonómicos del ramo que Galicia va a promover de este modo el consumo de productos pesqueros para ensalzar la labor realizada por este sector desde que comenzó la alerta sanitaria.

La iniciativa, que echó a andar este miércoles bajo el lema 'Merca produto fresco do mar. Estamos no mesmo barco', ensalza el papel de los cientos de hombres y mujeres que salen cada día a faenar para que los consumidores puedan acceder a pescado fresco, un producto que aporta, entre otros beneficios saludables, esa vitamina D que no se puede obtener del sol estando recluidos en el hogar.

El objetivo de la Xunta es impulsar el consumo y los precios de los productos pesqueros así como reconocer el esfuerzo y entrega de los profesionales del mar para que la flota que sigue operativa pueda desarrollar su actividad en condiciones de rentabilidad a pesar de las dificultades derivadas de la alerta sanitaria y de la declaración del estado de alarma decretada por el Estado a consecuencia de la expansión del COVID-19.

En este sentido, la conselleira do Mar recordó que adquirir productos del mar gallego en estos momentos supone apoyar a las alrededor de 40 lonjas que siguen abriendo sus puertas cada día, a las más de 10.000 mujeres y hombres que salen al mar, a las playas o a las bateas cada jornada de este período de estado de alarma y que ponen en el mercado casi 700 toneladas de distintos alimentos de gran calidad, así como a las casi 2.000 embarcaciones que salieron al mar en estos días de los puertos gallegos para faenar.

Asimismo, desde el ejecutivo gallego han vuelto a pedir al Gobierno del Estado que aclare si el marisqueo es en la actualidad una actividad esencial, que estudie la posibilidad de un cese general en el sector y que facilite el acceso de los afectados a las prestaciones correspondientes.