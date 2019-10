El futuro centro atención a menores provoca tiranteces entre PSOE y PP

La compra por parte del Ayuntamiento de Mondoñedo del antiguo Hospital de Cabanela es calificada de "auténtico pelotazo" por el Partido Socialista al afirmar que se va a "ceder a una empresa privada", mientras desde el ejecutivo local declaran que eso es "una mentira maquiavélica que precisa una rectificación".

La portavoz socialista, Esperanza González, califica “de auténtico pelotazo la compra de un inmueble en la Avenida das San Lucas por 450.000 euros” para destinarlo a fines sociales. Afirma González que en la última sesión plenaria el PP aprobó en solitario la cesión gratuita del inmueble a la Fundación Educativa e Social Dignidade, a la que denomina como una empresa privada.

La alcaldesa mindoniense, Elena Candia, califica las críticas de González como "un intento maquiavélico de destrozar una buena noticia para Mondoñedo". Explica que se trata del antiguo Hospital de Cabanela que tiene muchos metros cuadrados y permite varios usos. En las dos primera plantas el equipo de gobierno tiene previsto instalar -a corto plazo- un servicio de atención a menores. Defiende que es un buen proyecto para Mondoñedo pues crearía en torno a 15 puestos de trabajo y habilitaría 17 plazas para menores. El expediente lo lleva a cabo la consellería de Política Social y es conocido por todos los grupos políticos. Asimismo la regidora aclara que la entidad adjudicataria "será seleccionada por la Xunta de Galicia, mediante el correspondente procedimiento".

FUNDACIÓN vs EMPRESA PRIVADA

Esperanza González piensa que la regidora Elena Candia está "intentando hacer méritos dentro del PP y del Gobierno de Feijóo pero con los impuestos de todos los mindonienses" y que va a comprar un edificio "con la única finalidad de favorecer a una empresa privada".

Candia asegura que la portavoz socialista está diciendo "mentiras absolutas, al considerar la Fundación Dignidad como una empresa privada, lo que es una inexactitud digna de una rectificación". Defiende que "la Fundación Dignidad tiene una dilatada trayectoria y una participación en proyectos sociales muy importantes que merecen nuestro respeto".

En este momento desde el Ayuntamiento han iniciado el expediente para adquirir el inmueble que tendrá también otros usos. Declara la alcaldesa que ya están acostumbrados a no tener el apoyo de las fuerzas de la oposición, pero "no están acostumbrados a que falten la verdad con tan mala fe porque tienen toda la información en su poder y aquí no hay ningún pelotazo". Asegura además que el Ayuntamiento nunca renuncia a la propiedad del inmueble; de lo que se habla es de cesión de uso de dos de sus plantas.

Esperanza González opina que el Concello de Mondoñedo "no necesita comprar más inmuebles, con los que tenemos ya es suficiente" e insiste en que hay otros edificios que podrían servir para atender esas mismas necesidades. Sugiere "que la Xunta los rehabilite y lo haga”.