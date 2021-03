Cinco personas propuestas para sanción por una fiesta ilegal en Xove

La Guardia Civil ha propuesto para sanción a cinco vecinos de la localidad Xove (Lugo) por reunirse con no convivientes, no llevar mascarilla y a cuatro de ellos por no respetar el toque de queda (o no se encontraban en sus domicilios o estaban fuera de ellos sin causa justificada tras el toque de qeuda).

Los agentes tuvieron conocimiento de la presunta celebración de una fiesta ilegal en el interior de un piso de Xove en la madrugada del domingo 28 de marzo. Una vez en el portal del edificio, los agentes escucharon a varias personas hablando a voces y con la música alta.

Tras localizar la puerta del piso llamaron al timbre durante varios minutos, al cabo de dicho tiempo abrió la puerta una señora que, en un primer momento se quedó sorprendida por la presencia, pero acto seguido invita a los agentes a pasar al interior de la vivienda.

Una vez dentro observaron que en una estancia (el comedor) se encontraban cinco personas, estaban sin mascarilla, sin respetando la distancia de seguridad interpersonal y con la música alta.