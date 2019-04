Un centenar de deportistas van a participar, este sábado en Mondoñedo en las finales provinciales de duatlón

Un cento de deportistas de sete clubs lucenses participarán na final provincial de Dúatlon que se celebrará este sábado en Mondoñedo, promovida pola Secretaría Xeral para o Deporte da Xunta de Galicia en colaboración co Concello. O campionato acollerá a participantes das categorías benxamín, alevín, infantil e cadete, con saídas sucesivas, desde Viñas da Veiga, a partir das 16.30 horas. A entrega de premios está prevista para as 18.45 horas unha vez completen as probas que carreira a pé e de ciclismo habituais nesta modalidade deportiva.

Na final provincial confirmaron a súa participación deportistas dos clubs Cidade Lugo Fluvial, Salto do Coro de Mondoñedo, Trip-penta Terras de Lugo, San Ramón de Vilalba, San Roque de Viveiro, Escolas Deportivas de Lourenzá e Verxel Nutrición Deportiva. Ao tratarse dunha final provincial, compiten os deportistas clasificados individualmente nas fases previas dos que os oito primeiros individuais por categoría e sexo terán acceso á final autonómica.

As distancias a percorrer son diferentes en funcións das categorías: Benxamín 500 metros de carreira a pé, 2.000 metros de bicicleta e 250 metros finais de carreira a pé. Alevín 1.000 metros de carreira a pé, 4.000 metros de bicicleta e 500 metros finais de carreira a pé. Infantil 1.500 metros de carreira a pé, 6.000 metros de bicicleta e750 metros finais de carreira a pé. Cadete 2.000 metros de carreira a pé, 8.000 metros de bicicleta e1.000 metros finais de carreira a pé.

Presentación do cartel anunciador

O delegado territorial, José Manuel Balseiro, acompañado da alcaldesa da localidade, Elena Candia e do concelleiro de Deportes, Manuel Tapia, participaron na presentación deste campionato que forma parte do programa autonómico Xogade. Tamén estiveron presentes José Luís Méndez (Tri-pentas Terras de Lugo), Marisol Piñeiro (Salto do Coro), Ramiro Chao (Salto do Coro) e Manuel Otero, xefe do servizo provincial de Deportes.

A campaña de actividade lúdico deportiva Xogade (xogos galegos deportivos en idade escolar), é unha iniciativa promovida e financiada pola Xunta de Galicia, co obxectivo de levar a actividade a todos os concellos galegos e brindarlles aos escolares a posibilidade de practicar e competir cos clubs e colexios de toda a comunidade autónoma. Dáselle así resposta a un dos obxectivos principais da política deportiva da Xunta: fomentar e estender o deporte educativo e saudable a toda a sociedade dende as idades máis temperás.