La tripulación del 'Carla' tendrá que hacer la cuarentena en un hotel y el barco se queda en puerto

El armador del barco confinado en el Puerto de Burela ha puesto el tema en manos de un abogado para recurrir la decisión de Sanidad Exterior (dependiente del Ministerio de Sanidad) de obligarle a quedar amarrado y a la tripulación en cuarentena, a pesar de dar todos los marineros negativo en los test de coronavirus.

José Martínez, el armador, ha explicado en COPE DE LA COSTA que “la tripulación lleva nueve días conviviendo en ese barco y no ha mostrado ningún síntoma, y el capitán se encarga de tomar la temperatura a todos dos veces al día (mañana y noche)”.

Lamenta que se imponga de esta forma el protocolo sin tener en cuenta las peculiaridades de la pesca o la vida en un barco y apunta que “podrían tener en cuenta los nueve días que llevan ya juntos como parte de la cuarentena, así sólo tendrían que quedarse cinco más en el puerto” y luego podrían hacerse a la mar.

EL PROTOCOLO ES EL PROTOCOLO

Sin embargo los inspectores de Sanidad Exterior (que es el organismo que tiene en esta situación la máxima autoridad) han decretado que se haga la curentena entera, contando desde el día en que amarró el barco en Burela (el 13 de abril).

Además Sanidad estipula que los marineros no pueden hacer la cuarentena en el buque por lo que hay dos opciones, o a casa o a un hotel. Como la vuelta a casa también sería complicada, lo más plausible es que la hagan en algún establecimeinto hostelero de Burela.

CAPITANÍA MARÍTIMA HARÁ LO QUE DICTE SANIDAD EXTERIOR

El capitán marítimo de la zona, Fernando Otero , explica que mientras Sanidad no de el permiso, no dejará salir el barco del puerto con esa tripulación. Cosa diferente es que se hiciera a la mar con otros tripulantes: “con un informe de Sanidad Exterior que dice que el personal tiene que hacer la cuarentena y además no puede hacerla en el barco no puede hacerla con esa tripulación”.

Declara Otero que “una vez pasada la cuarentena, Sanidad Exterior mandaría la Libre Práctica del buque y de la tripulación y con eso sería suficiente para que el barco reanude sus labores de pesca”.

Mientras esto no ocurra, el 'Carla' se queda.

LA MALA SUERTE

La situación que vive el barco y su tripulación viene teñida de un punto de mala suerte o de incertidumbre porque el armador decidió realizar los test de coronavirus a todos sus marineros antes de embarcar el pasado 23 de marzo. Ese día salió de Vigo y cuando estaba en alta mar recibió los resultados de los test, y uno era positivo.

Las pruebas las había encargado a una clínica privada y 'motu proprio', pero esperaba el resultado en 30 horas y tardó cindo días. Por ello ya estaban en plena faena cuando llegó la mala nticia. Vinieron para el Puerto de Burela, se sometieron todos los marineros a un nuevo test y los resultados, de todos, son negativos. Incluído el que primigeniamente había dado positivo.

Ahora el armador se encuentra con 16 test negativos y una cuarentena impuesta por protocolo que le obliga a manternerse amarrado en puerto y a paralizar su actividad hasta el 29 de abril.