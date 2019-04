Carla Méndez trabaja para estar al 100x100 en el Campeonato de España de rugby femenino en categoría sub16

La Federación Gallega de Rugby tiene clara la importancia que el rugby femenino tiene en el panorama nacional, no es casualidad que uno de los 8 mejores clubs de España se encuentre en la comunidad, el CRAT Coruña, que milita en División de Honor y acaba de proclamarse campeón de la máxima categoría hace apenas unas semanas. A nivel de Selecciones, cuando en Junio se celebre el CESA Absoluto en Ribadeo, las Gallegas defenderán el título obtenido el año pasado en Valencia donde se proclamaron campeonas al ganar a la potente selección madrileña en una final de infarto y que, hoy por hoy, las convierte en el combinado a batir.

Desde el inicio de esta temporada en el mes de setiembre la FGR ha puesto en marcha, en colaboración con la Federación Española de Rugby un programa de Detección de Talento Femenino. En este Programa, las jugadoras sub14 de segundo año, sub16 y sub18 han trabajado de manera conjunta en el desarrollo de sus habilidades como jugadoras, han recibido la visita del entrenador nacional Juan González Marruecos, compartido entrenamientos con sus homónimas asturianas y en definitiva, han profundizado en las particularidades de la parte femenina de este deporte que, no olvidemos, es mixto en categorías de Escuela, Sub14 y Sub16. Carla Mendez, jugadora del BeOne, ha formado parte de este programa desde su inicio, es Sub16 de segundo año y actualmente juega liga Gallega Mixta.

Para Guillermo Fernández, entrenador de Carla, “Carla ha de aprovechar la oportunidad de seguir jugando categoría mixta un año más, las chicas pueden bajar una categoría en su primer año, por lo que el año que viene siendo sub18 de primer año podría jugar liga Sub16 gallega de nuevo. Esto le daría la oportunidad de seguir compitiendo con jugadores más físicos que ella y la forzaría a trabajar la técnica individual y la asociación con sus compañeros, si es capaz de perfeccionar estos aspectos y mejora su condición física para evitar lesiones estoy seguro que llegará a donde se proponga en su salto al rugby femenino”

Carla ha participado ya en las dos competiciones de Seven a las que el club ha presentado equipo, el Seven Bambú y el Torneo As Poleas donde se inauguró el nuevo campo de Tapia de Casariego. Ese mismo domingo fue llamada por la Selección Gallega de Seven para jugar en Santiago el Torneo Domino's donde se enfrentaron a la selección asturiana y a un combinado americano de la Universidad de Belmont. El club tiene previsto seguir con la preparación de este tipo de torneos para preparar a los jugadores para esta disciplina y que lleguen a los nacionales con rodaje, se asistirá a los Juegos deportivos del Principado de Rugby Playa en Gijón y Salinas, al II torneo Intercantábrico en Llanera y están por decidir dos fechas más en las que coinciden torneos y se buscará el más idoneo para los intereses del club.

Carla llegará a la fecha de Junio con la preparación suficiente para afrontar el torneo con garantías “ es Jugadora de segundo año, es su segundo torneo y la experiencia en este tipo de competiciones es un grado, ha de combinar la tranquilidad de saberse veterana con la velocidad y el juego en penetración al que nos tiene acostumbrados, sin duda esperamos que brille en Valladolid y que ayude a la selección gallega Sub16 a mejorar la 9ª Posición conseguida el año pasado en Valencia” nos comentan desde el club que sigue aportando jugadores a los distintos combinados dando muestra del buen trabajo de base que se está realizando en Ribadeo.