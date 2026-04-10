La cantera de la Semana Santa de Viveiro toma las calles: "Son los verdaderos protagonistas"
Unos 300 niños recrean con solemnidad las procesiones en una tradición con más de 50 años que asegura el relevo generacional de esta fiesta de Interés Turístico Internacional
Ribadeo - Publicado el
1 min lectura1:39 min escucha
Lo que empezó como un juego de niños que imitaban a sus mayores se ha convertido en una de las tradiciones más importantes de la Semana Santa de Viveiro. Cerca de 300 pequeños, ataviados con el mismo rigor que los adultos, recorren las calles de la ciudad del Landro en la Semana Santa dos Nenos, que recrea las procesiones de Jueves y Viernes Santo y asegura la cantera de la Xunta de Cofradías.
Los niños son los verdaderos protagonistas"
Vocal de la Asociación Semana Santa dos Nenos
María San Isidro, miembro de la Asociación Semana Santa dos Nenos, la entidad organizadora, subraya la ilusión de los participantes. "Los niños están emocionadísimos, porque es que los niños, o sea, son los verdaderos protagonistas", afirma. Para ellos, añade, es un momento especial "después de toda la Semana Santa grande, que ellos ya sean verdaderos protagonistas".
Más de medio siglo de historia
Esta particular Semana Santa lleva "más de 50 años organizándose", aunque sus inicios fueron mucho más improvisados. Según relata San Isidro, fue en la década de los 90 cuando los vecinos de Campo de Urraca decidieron dar un impulso a la iniciativa para hacer "una Semana Santa más parecida a la de adultos, con réplicas para los para los niños".
Una Semana Santa más parecida a la de adultos"
Vocal de la Asociación Semana Santa dos Nenos
La misma estética que los mayores
El realismo de estas procesiones es total, con una estética "muy parecida a la de los mayores". Los pequeños visten hábitos, como los de los franciscanos, y las niñas lucen mantillas "totalmente de luto riguroso", aunque también hay alguna "de color blanco para la para la resurrección", explica San Isidro. Todo está cuidado al detalle, desde los acólitos a los atributos que portan.
Esta pasión infantil es la que nutre la Semana Santa de Viveiro, declarada de Interés Turístico Internacional, y explica el elevado número de cofrades de la ciudad. La tradición está garantizada porque los niños llevan la Semana Santa en la sangre.
Este texto ha sido elaborado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.