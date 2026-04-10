La cantera de la Semana Santa de Viveiro toma las calles: "Son los verdaderos protagonistas"

Lo que empezó como un juego de niños que imitaban a sus mayores se ha convertido en una de las tradiciones más importantes de la Semana Santa de Viveiro. Cerca de 300 pequeños, ataviados con el mismo rigor que los adultos, recorren las calles de la ciudad del Landro en la Semana Santa dos Nenos, que recrea las procesiones de Jueves y Viernes Santo y asegura la cantera de la Xunta de Cofradías.

Los niños son los verdaderos protagonistas" María San Isidro Vocal de la Asociación Semana Santa dos Nenos

María San Isidro, miembro de la Asociación Semana Santa dos Nenos, la entidad organizadora, subraya la ilusión de los participantes. "Los niños están emocionadísimos, porque es que los niños, o sea, son los verdaderos protagonistas", afirma. Para ellos, añade, es un momento especial "después de toda la Semana Santa grande, que ellos ya sean verdaderos protagonistas".

Más de medio siglo de historia

Esta particular Semana Santa lleva "más de 50 años organizándose", aunque sus inicios fueron mucho más improvisados. Según relata San Isidro, fue en la década de los 90 cuando los vecinos de Campo de Urraca decidieron dar un impulso a la iniciativa para hacer "una Semana Santa más parecida a la de adultos, con réplicas para los para los niños".

Una Semana Santa más parecida a la de adultos" María San Isidro Vocal de la Asociación Semana Santa dos Nenos

Cedida Semana Santa dos Nenos

La misma estética que los mayores

El realismo de estas procesiones es total, con una estética "muy parecida a la de los mayores". Los pequeños visten hábitos, como los de los franciscanos, y las niñas lucen mantillas "totalmente de luto riguroso", aunque también hay alguna "de color blanco para la para la resurrección", explica San Isidro. Todo está cuidado al detalle, desde los acólitos a los atributos que portan.

Esta pasión infantil es la que nutre la Semana Santa de Viveiro, declarada de Interés Turístico Internacional, y explica el elevado número de cofrades de la ciudad. La tradición está garantizada porque los niños llevan la Semana Santa en la sangre.