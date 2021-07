La Cala del Cargadoiro seguirá cerrada por seguridad

Los accesos a la cala del Cargadoiro, la más próxima al Fuerte de San Damián, seguirán cerrados debido a la inestabilidad del terreno. Así lo aconsejan los informes geológicos elaborados por una empresa especializada en la materia.

El concejal de Medio Ambiente, Jorge Díaz, recuerda que esa bajada resultó dañada por los temporales del pasado invierno, al igual que pasó en Rocas Blancas, aunque en este caso el arreglo ya fue ejecutado.

El edil ribadense contó que “por temas de seguridad, nos vimos obligados a cerrar este acceso de inmediato y desde ese mismo momento comenzamos a trabajar con el Servicio Provincial de Costas en su reparación para esta temporada estival. Finalmente fue posible la reparación de la bajada de Rocas Blancas, con una serie de problemas que retrasaron la reapertura por temas de mareas y las obras que se complicaron, porque con el mar es lo que tenemos.

La playa no es segura

Pero en el caso de la playa del Cargadoiro, que es la que está cerrada, tanto los técnicos de Costas como los técnicos municipales concordaban en la dificultad de llevar a cabo una actuación que presente la seguridad necesaria para los usuarios y usuarias de esta infraestructura, lo que nos obligó a contratar a una empresa especializada en geología para que analizara el terreno, como estaba, como estaban las escaleras y las posibles soluciones”.

Jorge Díaz explicó que “ayer recibimos el resultado de un primer informe de esta empresa concluyendo que eso está inestable y que a día de hoy no es segura esta bajada tal como está. Estamos trabajando en las medidas que ellos proponen para reforzar el terreno para abrirla, habría que reforzar la escalera en la bajada, no entera sino en ciertas partes. Estamos pendientes de hacer un proyecto para ver lo que cuesta ese arreglo para que esté seguro ese acceso a la playa del Cargadoiro”.

No poner en peligro a nadie

El concejal de Medio Ambiente añadió que “iremos informando al vecindario y a la gente que usa esa cala, que lleva usándola toda la vida, poco a poco de los resultados porque el informe de esta empresa técnica de geología dice que tal como está no se puede abrir por seguridad, aconseja no abrir porque está inestable. Entonces, hasta que no tengamos un presupuesto de lo que cuesta asentar todo eso y de cómo se puede llevar a cabo para que esté seguro, no la vamos a abrir y desde luego no vamos a poner en peligro al vecindario de este ayuntamiento”.