Buses, conductores y usuarios en "perfecto estado de revista"

Viveiro es el escenario esta semana de una campaña de control del transporte escolar, dentro del acuerdo de colaboración que mantiene el ayuntamiento viveirense con la Jefatura Provincial de Tráfico y con la colaboración de la Policía Local.

A lo largo de la semana, la Policía Local está estableciendo controles en diferentes puntos dentro de los itinerarios de los autobuses escolares que transportan a los usuarios de los centros educativos del municipio.

Los agentes se dedican a inspeccionar varios aspectos relativos a los conductores, como pruebas de alcoholemia y permisos de conducción, y relativos a los vehículos, como autorizaciones administrativas, ITV, seguros obligatorios y medidas de seguridad en el transporte, así como si el servicio dispone de acompañante o guía.

“También se hace hincapié en el uso del cinturón de seguridad de todos los ocupantes del transporte, así como que cada menor disponga de su plaza de asiento”, ha informado Senén Pico Campos, jefe de la Policía Local.

Paralelamente a esta campaña, los agentes están supervisando el uso de las plazas reservadas para autobuses, los pasos de cebra, y en general, el buen funcionamiento de la circulación en las zonas escolares.

La alcaldesa de Viveiro, María Loureiro, ha querido destacar “la importancia de este tipo de campañas de control y prevención para evitar accidentes, sobre todo en un tema tan sensible como es el transporte de menores”.

Los agentes dan también consejos a los peatones para no pararse nunca detrás del autobús -porque no son vistos por el conductor-, no distraerse con el uso del móvil a la hora de cruzar la calzada, esperar la señal del conductor y cruzar siempre por lo menos tres metros por delante.

“Dentro del autobús hay que mantenerse sentado y con el cinturón puesto, no correr al llegar ni al salir y obedecer al conductor y al monitor”, ha añadido el jefe de la Policía Local.