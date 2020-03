El PP de Burela critica la "no disposición" de Llano para adoptar medidas socioeconómicas

El grupo municipal del Partido Popular en Burela, a través de su portavoz, Manuel Rouco, sigue demandando al alcalde, el socialista Alfredo Llano, y al gobierno local la adopción de medidas para ayudar al tejido económico y social burelés.

Rouco reiteró las peticiones de su partido en la última reunión del comité de seguimiento de la crisis del COVID-19 efectuada en el ayuntamiento.

El portavoz popular ha asegurado que su partido "apoya las iniciativas, dentro de la legalidad y de la normativa vigentes, que emprenda el gobierno local para intentar paliar los efectos de esta crisis sanitaria, en los ámbitos de salud pública, de apoyo social a los más desprotegidos, y de adopción de medidas económicas para intentar ayudar a los autónomos y PYMES afectados, que ya son unos cuantos”.

Rouco ha manifestado que “la única demanda de carácter económico que va a aplicar el alcalde, tal y como nos transmitió en la última reunión, es la de no cobrar por las terrazas de los locales de hostelería".

"Pero la relativa la que los autónomos y PYMES no abonen la parte proporcional del IBI de sus locales mientras estén cerrados o con ERTEs no la contempla, y en todo caso habla de aplicarla en 2021, lo que nos parece absurdo, dado que algunos, por desgracia, puede que no vuelvan a abrir", lamenta el portavoz popular.

Según han indicado, "lo mismo le sucede a la medida relativa a la recogida de la basura y suministro de agua, y echamos en falta alguna otra, como la de no cobrar por los vados de acceso a negocios”.

“A día de hoy”, afirma Rouco, “el ayuntamiento no tiene ninguna relación realista de negocios y trabajadores afectados, lo que no nos parece de recibo, ya que este debería ser el primer paso para programar ayudas desde la entidad local”.