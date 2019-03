Buenas sensaciones para el BeOne Ribadeo en el inicio de la temporada de Rugby Seven en Asturias

A pesar de estar pendientes de cerrar la temporada regular en liga gallega para el equipo sub16, el próximo sábado 30 de marzo se desplaza a Ourense para luchar por el liderato del grupo B; la temporada de seven (modalidad olímpica) en el Principado de Asturias ha dado inicio con un torneo en Llanera organizado por el All Rugby. Participaron, en categoría sub16, los siguientes equipos: Gijón Rugby A y B, Belenos de Aviles, Calzada Rugby A y B, los anfitriones All rugby Llanera y por supuesto el equipo Sub16 del BeOne, compuesto por 4 Jugadores de la categoría y completado con sub14 de segundo año.

El torneo no tenía carácter competitivo pero de los seis partidos disputados los de Ribadeo lograron salir vencedores en tres, empataron uno de ellos y solamente cayeron derrotados en dos partidos en los que la superioridad física de los rivales no pudo ser compensada con el vistoso juego a la mano desplegado por los del BeOne.

Sergio, Carla y Alberto dejaron ver la evolución que este año han tenido jugando juntos en la liga gallega sub16 y formaron una delantera muy dinámica que en ataque avanzó muchos metros con un juego en penetración que sorprendía una y otra vez a los equipos rivales, la sorpresa agradable del torneo fue la de Manuel, que en su nuevo puesto de medio melé va ganando confianza e incluso se pudo ver alguna arrancada en ataque por el lado cerrado. La línea de tres cuartos, capitaneada por Álvaro, que en esta ocasión jugo de apertura, acompañado por Carlos y Lucas o Mario, demostraron que, a pesar de estar una categoría por debajo en edad, no lo están en juego y brindaron magnificas jugadas de juego desplegado; han sabido encontrar los espacios en las defensas rivales, incluso se atrevieron a jugar en repetidas ocasiones al pie, siendo en esta faceta el equipo más destacado del torneo.

Queda mucho trabajo para pulir desajustes en defensa y practicar jugadas ensayadas que permitan crear superioridad pero el balance general es muy bueno y desde el club esperan poder repetir la experiencia en breve pues a la finalización del torneo, en la entrega de premios, tanto el Concejal de Deportes de Llanera como desde el club se animó al resto de equipos a coger el testigo de este circuito.

Tapia de Casariego podría continuar, el 6 ó 7 de abril, con el circuito de Seven Sub 16 del Principado de Asturias.

Competición oficial

Lo más destacado de la jornada es el Título de las chicas de CRAT que se han proclamado campeonas de División de Honor femenina derrotando en una interesantísima final en Madrid al Inef Lleida.

Se ha disputado la final de la liga sub14, la más competida de los últimos años, Vigo Rugby ha revalidado el título frente a un rugby Ferrol que plantó cara durante todo el encuentro y que no pudo aprovechar el factor campo para llevarse el partido.

El club ribadense traslado la felicitación a ambos clubes por la magnífica temporada realizada y que aprovechará el partido amistoso de la selección gallega, domingo 31 de marzo, en Asturias para felicitar personalmente a los jugadores de ambos equipos.

Guillermo Fernández, director deportivo del BeOne Ribadeo: “Todos los equipos tienen jugadores desequilibrantes que en un momento de genialidad te pueden realizar una jugada que marque el devenir de un partido, Álvaro en nuestro caso, Burguete en Ferrol, Gonzalo en CRAT, son jugadores que se echan el equipo a la espalda y lo dan todo en el campo, pero el caso de Lola en Vigo va más allá, es una jugadora que sabe leer los tiempos del partido y desde su puesto de medio, ya sea en la melé o como apertura, reparte el juego de un equipo que además está muy equilibrado en todas sus posiciones y con un amplio banquillo de jugadores que lo pueden hacer igual de bien que los que están en el campo. Para nosotros, que ganamos un partido y perdimos otro con Ferrol pero que fuimos incapaces de vencer a Vigo en ninguno de los dos encuentros, es el resultado esperado”.