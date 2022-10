Bruselas excluye del veto a la pesca de fondo a 41 caladeros por tener menos de 400 metros de profundidad

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha anunciado este jueves en Vigo que Bruselas ha accedido a excluir del veto a la pesca de fondo 41 de los 87 caladeros afectados por el reglamento de la Comisión Europea debido a tener una profundidad de entre 0 y 400 metros, inferior a la que establece la norma, que busca proteger fondos de entre 400 y 800 metros de hondo.

Así lo ha señalado Planas ante los medios de comunicación en el marco de su visita a la Feria Internacional de Productos del Mar Congelados, Conxemar, donde ha explicado que de esta manera el veto solo afectará a 46 caladeros del Océano Atlántico en vez de a los 87 inicialmente previstos.

Según el titular de Pesca, esto es un "avance" y una "primera victoria" ya que permitirá a la flota comunitaria seguir faenando en estos espacios, aunque ha asegurado que el ejecutivo presentará de igual manera el recurso al reglamento de Bruselas.

Sin embargo, ha indicado que el Gobierno central no pedirá una suspensión cautelar de su entrada en vigor, aludiendo "razones jurídicas" para no hacerlo.





"Incertidumbre" por parte del sector

El presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores y patrón mayor de Burela, Basilio Otero, ha lamentado la "incertidumbre" que existe en el sector en relación a las zonas que no quedan acotadas con el veto de la Unión Europea a la pesca de fondo.

"No tenemos claro cuales son los puntos de referencia, de hecho hubo alguna reunión entre España, Portugal, Francia e Irlanda para poner unas situaciones comunes", ha dicho Otero, que ha recordado que "Bruselas mandó la situación en decimales y no sexagesimales", que es como operan los barcos españoles.

El patrón mayor burelés ha incidido en que "hay alguna duda" en este sentido "y se plantea otra que es el reglamento base que habla de previsiones entre 400 y 800 metros", mientras que "cinco de los siete polígonos, o áreas de pesca, están por debajo de esos 400 metros íntegros".

"Tenemos que saber si eso se aplica o no. Hay mucha incertidumbre a cuatro días de que entre en vigor el veto", se ha quejado.





Veto a partir del domingo

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

A partir del próximo día 9 de octubre se aplicará esa prohibición, aunque Otero ha dicho desconocer si se quedarán muchas embarcaciones en puerto, si bien ha deslizado que probablemente "no" por el "temor a algún tipo de sanción".

"Trabajarán en lugares más alejados de esas zonas", ha deducido.

En cuanto a los espacios afectados, el patrón mayor ha dicho que "es una barbaridad, y no por lo grande de la superficie, si no que es una barbaridad y un sin sentido porque no hay informes científicos suficientes, no hay absolutamente nada que avale esa decisión".

"Es todo un sin sentido, que el único fin que persigue es hacer desaparecer la pesca de algunas zonas", ha concluido.





Escucha COPE