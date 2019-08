Tras recibir los trofeos del torneo de Rugby Playa de la quincena del deporte de Tapia de Casariego el BeOne se prepara para comenzar los entrenamientos de todas sus categorías durante el mes de Setiembre.

VERANO A TOPE

Han sido varias las actividades que durante el verano han servido para seguir promocionando este deporte, tras el Campeonato de España Femenino de rugby Olímpico que se jugó en la última semana del mes Junio y el III Torneo As Catedrais desde el club se Organizaron las escuelas Municipales de Rugby Playa en la playa de los bloques, posteriormente se disputo un animado torneo en el arenal de Peñaronda y finalmente, durante la quincena del deporte de Tapia se repitió la experiencia, esta vez de manera competitiva. Los equipos de “A Tapería Ribadeo” y “A Menos Cuarto Tapia” se hicieron con los trofeos de las finales de Oro y Plata y durante el acto de clausura de la Feria Campomar se les entregaron sus Galardones.

Cedida

RIBADEO SE POSICIONA EN EL MUNDO DEL RUGBY

El Rugby ha estado en boca de todos este verano, máxime cuando una Ribadense, Ana Iglesias Sobrino, después de proclamarse Campeona con la Selección Gallega de Seven era convocada para el Europeo de Rugby Playa y se traía de Moscú un Subcampeonato de Europa.

Todo ello hace que desde la dirección deportiva se inicie la pretemporada con la esperanza de que los equipos de las diferentes categorías que componen el Club se vean reforzados con nuevas caras y así poder enfrentar el ambicioso programa deportivo que se presenta para la temporada 2019-2020.

EN SEPTIEMBRE.., A POR TODAS!

Las Escuelas, niños nacidos entre el 2013 y el 2008 iniciaran la actividad el 18 de Setiembre y, aunque estas categorías no son competitivas, se desplazaran tanto a Concentraciones de Escuelas Gallegas como a Juegos del Principado.

Las categorías Sub14 (2007-2006) y sub16 (2005-2004), disputaran Liga Gallega, con novedades en cuanto a organización y nuevos equipos en competición, lo que demuestra el buen estado de salud de este deporte en el territorio Gallego.

Como novedad, al dar el salto varios jugadores a categoría sub18 (2003 en adelante), y a expensas de la Asamblea general de La Federación de Rugby del Principado de Asturias, el club tiene intención de presentar un equipo Senior, siempre y cuando estos jugadores tengan posibilidad de jugar. La vocación de RUGBY FORMATIVO empuja a buscar salida para estos jugadores que de otra manera verían pasar dos temporadas sin poder competir. El formato de esta liga está por definir y se espera tener noticias esta misma semana.

Todas estas categorías; Sub14, Sub16 y Sub18 y Senior inician la actividad el 4 de Setiembre y ya se realizan gestiones para que todos ellos puedan tener fichas tramitadas en ambas federaciones en este plazo pues durante el mes de Setiembre se disputaran varios partidos amistosos tanto en Ribadeo como en Tapia y en los próximos días se informará de donde disputaran sus partidos el equipo Sub16, pues el Campo de La Vía no cumple las dimensiones mínimas de esta categoría y el actual equipo de Gobierno, con su Concejal de Deportes al frente, trabaja para ubicar unas “porterías” que no se mantendrán en el Estadio Municipal Pepe Barrera, después del éxito del Campeonato de España, pues “las obras contempladas de mejora del mismo no hacen posible compatibilizar ambas actividades”, Así se trasladó al Club desde el Concello en una reunión en la que también se planteó la ubicación de porterías y marcaje de las líneas para la práctica del Rugby en el futuro Campo Municipal de Hierba Artificial, tan demandado por todos los clubs de campo del Concello.

EL RUGBY ES INCLUSIVO

Por último, pero no menos importante, el BeOne seguirá trabajando con la Fundación Edes y se ampliaran las actividades de Rugby Inclusivo, Juegos del Principado y asistencia al campeonato de España de esta modalidad serán los mínimos que se marcan para esta temporada, donde se espera poder realizar algún viaje más.

Tercer año en competición y sin duda un gran trabajo de difusión y puesta en valor de un deporte cada vez más conocido y practicado tanto en la Mariña Lucense como en el Occidente Asturiano de la mano del BeOne.