El Ayuntamiento de Trabada organiza la segunda edición de "Cantos de Taberna"

Os grupos interesados en participar poderán presentar a solicitude ata o venres, 8 de febreiro; o modelo da solicitude poden recollelo nas oficinas municipais ou descárgalo a través da sede electrónica do Concello.

O fomento do turismo é unha prioridade na medida en que se considera un motor económico e social. Hoxe en día ben é sabido que existe moitos tipos de turismo, xa non só en canto a duración de estancia, motivación, proximidade xeográfica dos visitantes… Dende o goberno municipal, considerán que o impulso de actuacións que fomenten o turismo, engadido o gastronómico, potencia a economía do Concello, neste caso a través dos establecementos de hostelería. Por iso, para dinamizar o sector no termo municipal, e visto que se trata dunha fórmula consolidada e exitosa, decídese convinte poñer en marcha unhas xornadas de “Cantos de Taberna”, visto que non existe asociación de hosteleiros no Concello nin de comerciantes en xeral. Para isto dende a alcaldía promoveuse contactos cos establecementos Camiño Norte, Taberna da Curuxeira, Bar O Porfirio e Bar Villapol, concretándose a súa celebración o día 22 de febreiro de 2019.

A organización de tal evento enmárcase na denominada actividade de fomento, entendida como unha actividade prestacional desenrolada polo Concello para estimular a economía privada para alcanzar determinados obxectivos ou fins que se consideran de utilidade social ou interese público.

BASES II EDICION “CANTOS DE TABERNA TRABADA”

1. Os grupos participantes estarán formados por un mínimo de 5 persoas e un máximo de 10 persoas que irán acreditadas de xeito visible. A participación no concurso estará limitado a 6 grupos e/ou un máximo de 60 persoas en total.

2. A inscrición é de balde e realizarase a través dos enderezos electrónicos concello@trabada.es ou no teléfono 982135011. O límite de prazo de inscrición será o 8 de febreiro de 2018.

3. Para a inscrición deberá achegar a ficha de solicitude que estará dispoñible en www.trabada.sedelectronica.gal.

4. O evento desenvolverase o venres, 22 de febreiro a partir das 20:00h.

5. Cada grupo percorrerá o itinerario que a organización lle marque. Os grupos deberán seguir as indicacións que hostaleiro/a lle indique para a súa mellor ubicación dentro de cada local.

6. Cada grupo disporá de 30 minutos de actuación en cada local que lle se sexa asignado. O repertorio será de libre escolla, preferentemente con temas populares e tradicionais.

7. Cada grupo poderá aportar, xunto coas voces que serán obrigatorias, instrumentos musicais que os acompañen (acordeón, guitarra, instrumentos de vento e/ou percusión tradicional), en ningún caso aumentando esta circunstancia o límite no número de integrantes.

8. Os integrantes dos grupos estarán convidados a unha consumición básica en cada local do seu itinerario (viño corrente, cervexa, refresco ou auga), o resto deberán aboalo.

9. Cada grupo disporá dun “pasaporte” que selarán en cada establecemento e que será o único medio de acreditación de ter realizado o percorrido.

10. Os integrantes de todos os grupos, unha vez finalizados os recorridos, en torno ás 23.30h quedarán convidades a unha cea conxunta.

11. A organización comunicará por correo electrónico, coa suficiente antelación, o percorrido e data para a recollida do material.