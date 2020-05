El Ayuntamiento de Ribadeo retoma la atención presencial, con cita previa

El Ayuntamiento de Ribadeo afronta la fase 2 de la desescalada con novedades en su funcionamiento.

Comienza a prestar atención presencial, pero con cita previa. El alcalde, Fernando Suárez, subraya que el teléfono y la administración electrónica siguen siendo los medios preferentes, pero cuando esto no sea posible y los vecinos tengan que acercarse al Ayuntamiento deberán hacerlo solicitando cita previa. Cuando el vecindario acuda al Pazo de Ibáñez deberá hacerlo cumpliendo con todas las medidas de seguridad y protección.

El regidor explicó que “ya en esta nueva fase 2, entre otras cosas, desde el Ayuntamiento de Ribadeo queremos facilitarle la vida y la relación a los ciudadanos que tienen que venir a hacer trámites al Ayuntamiento. El teléfono y la administración electrónica siguen siendo los medios preferentes para contactar con nosotros para resolver los problemas o para consultar las dudas que puedan tener. Cuando esto no sea posible así y haya que tener una atención directa y personalizada, le rogamos a la ciudadanía que pida cita previa, llamando por teléfono y se les dará un día y una hora para que vengan”.

Suárez Barcia dijo: “rogaremos que toda esa gente tenga puntualidad para que no pueda haber demoras y las consultas puedan ser lo más diligentes posibles, y al mismo tiempo les rogaremos que todo el mundo adopte las medidas de seguridad de distanciamiento físico, que venga con máscara, etc…, y si no tienen medios, si no tienen esa capacidad, aquí les ofreceremos estos sistemas de protección, bien sea con máscara, con hidroxel, etc…”.

El alcalde de Ribadeo recordó que “siguen las recomendaciones médicas y sanitarias a las que todos nos tenemos que ir adaptando en esta nueva normalidad un tanto difícil, pero tenemos que encarar todo esto con positivismo y mirando para adelante, pensando que el más duro fue quedando atrás”.