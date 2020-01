“El Consello de Contas de Galicia ha sido tajante: si no se presentan las cuentas o si estas son presentadas con defectos, y estos no se subsanan, el Concello de Burela no tendrá acceso a las subvenciones de la Xunta de Galicia”, aseguran desde el Partido Popular de Burela.

“Toda esta problemática viene derivada de la fantástica gestión llevada a cabo por el gobierno socialista de Burela en los últimos cuatro años”, han ironizado los populares.

En el año 2018 las cuentas, que tienen que rendir todos los ayuntamientos ante este órgano independiente de carácter autonómico, fueron presentadas con defectos por el “gobierno” socialista que, “hasta donde sabemos, no fueron subsanados, y en el recién finalizado año 2019 directamente no fueron presentadas”, expone el concejal popular Manuel Rouco.

Los populares aseguran “estar hartos de ver como el señor Llano saca pecho para vanagloriarse del asombroso remanente de más de 3 millones de euros que tiene el ayuntamiento en tesorería a día de hoy”.

Y, añaden que, “para todos aquellos que crean que son ciertas estas cifras, aclararles que, ya en el año 2015 quedaron más de un millón y medio de euros de remanente tras la seria y responsable gestión del Partido Popular”.

Asimismo, recuerdan que “en el año 2011, cuando entraron a gobernar los populares después del desastre del bipartito entre los socialistas y los nacionalistas, se encontraron con una situación totalmente catastrófica en las arcas del ayuntamiento, con más de 1,3 millones de euros en facturas sin pagar y teniendo que hacerle frente a la deuda histórica por la segregación con el ayuntamiento vecino de Cervo que, por aquel entonces, estaba cerca de los 400.000 euros anuales”.

“Como se puede comprobar, el señor. Llano, con una situación de partida infinitamente mejor, reflejada en el superávit presentado por los populares en el año 2015, fue incapaz de mejorar la gestión llevada a cabo por el anterior gobierno popular", ha indicado Rouco.

"El señor Llano y su equipo empiezan el año tal y como lo finalizaron, con un montón de problemas y con ninguna solución a la vista”, ha concluido el portavoz popular.