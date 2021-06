El Ayuntamiento de Foz apoya la Escuela de Música pero no el contrato de 12 meses

El alcalde de Foz, Fran Cajoto, sale al paso de las críticas generadas respecto a la situación del profesorado de la Escuela de Música Municipal. Afirma que desde el Ayuntamiento siempre apoyaron y apoyarán al centro pero que la reivindicación de un contrato laboral con una duración de 12 meses no la pueden satisfecer porque sería ilegal, según advierte la secretaria municipal.

Insiste en que el centro educativo debería autofinanciarse y aun así existe un déficit muy elevado, de 76.000 euros euros, que financia el concello.

La Escuela la pagan todos los focenses

Según las propias palabras de Cajoto "el Ayuntamiento de Foz apuesta firmemente por la Escuela de Música Municipal Arcadio Mon, que aunque tendría que autofinanciarse, mantuvo un desfase contable en el curso 20-21 de 76.000 euros entre lo que ingresaron las arcas municipales -tasas del alumnado, 26.000 euros- y el coste real de la Escuela -sin llegar a sumar gastos de funcionamiento habituales como luz, agua, limpieza del edificio o las inversiones propias que hay que realizar- ascendió a 102.000 euros, solo en salarios del profesorado. Estos 76.000 euros de diferencia son aportados con cargo a los presupuestos generales, salen de los impuestos de todas las vecinas y vecinos de Foz."

Opciones a un contrato prolongado

Insiste Fran Cajoto en que "a pesar de esto el Ayuntamiento apuesta firmemente por esta enseñanza, defiende que niñas y niños tengan la posibilidad de desarrollar su talento musical desde la base con profesores de calidad. Como muestra un botón: este curso 20-21 se hizo un esfuerzo adicional y se ampliaron las horas del profesorado más que nunca, concretamente para la enseñanza de piano se dispuso una persona a tiempo completo durante los 9 meses que dura la el curso de la Escuela”.

El regidor municipal aclara que “se está demandando por la ANPA de la Escuela de Música un apoyo a la dirección del centro. Podemos estar conformes con que son necesarias más manos para mejorar el funcionamiento de la Escuela y que siga creciendo. Hay distintas opciones, como auxiliares temporales para ayudar en la temporada de matrículas o en otras tareas administrativas para descargar de trabajo al director del centro. También hay otras posibilidades, a través de acumulación de tareas de alguno de los profesores y que se puso en conocimiento de la Escuela. Sin embargo la demanda exigida por la ANPA de un profesor asociado a la dirección a tiempo completo durante 12 meses no se puede hacer efectiva a día de hoy, ya que no la contempla el organigrama del Ayuntamiento y así nos lo trasladó la secretaria".

No es momento para subir tasas

Continúa explicando el regidor que "mantuvimos una última reunión este lunes con la ANPA, pero a pesar de esto se trasladó un mensaje que no concuerda con la realidad. La cuestión parte de un miembro en concreto del profesorado que aspira a mejorar las condiciones del puesto temporal que obtuvo en el concurso. Fuera de este aspecto, el Ayuntamiento aspira la que la Escuela siga creciendo sin subir las tasas en este momento, ya que sería asumir por parte de las familias un sobrecoste que no procede en plena crisis económica derivada de la pandemia. Tampoco creemos razonable subir impuestos en estos momentos a los vecinos de Foz. Hay que dejar claro que la Escuela de Música no se vio mermada sino al contrario, se aumentaron las partidas económicas y pese las dificultades de espacio para poder continuar con la docencia derivadas de la pandemia, se buscaron y se ofrecieron alternativas. En este sentido estoy orgulloso del trabajo hecho desde el Ayuntamiento, también por parte de los técnicos”.

"Que no se falte a la verdad"

Fran Cajoto finalizó destacando que “el compromiso del Ayuntamiento es firme y rotundo con la Escuela de Música: el que se traduce de las declaraciones de la ANPA no se corresponde con la realidad de las inversiones que el Ayuntamiento está haciendo. El compromiso sigue ahí, en aumento, y por todo ese esfuerzo no buscamos alabanzas ni reconocimientos personales, pero sí que no se falte a la verdad”.