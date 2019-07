El ayuntamiento focense no izará las banderas azules este verano

El nuevo goberno municipal de Foz ha apostado por no izar las banderas azules en las playas del término municipal, con el objetivo de aumentar y mejorar el servicio de socorrismo, elevándose a cinco los areanales que contarán con vigilancia: A Rapadoira, Llas, Peizás, Polas y Areoura.

Este servicio está en marcha los días laborables de 12:00 a 19:00 horas y los fines de semana de 12:00 a 20:00 horas, es decir, una hora más en la jornada vespertina.

El alcalde, Fran Cajoto (PSdeG), ha señalado que se trata de una apuesta decidida "por cubrir unha praia máis con servizo de socorrismo e renunciar este ano ao izado de bandeiras azuis".

Desde el ejecutivo focense lamentan asimismo "non contar con máis socorristas ao non dispoñer da subvención que outorga a Xunta de Galicia polo incomprensible deixamento do anterior equipo de goberno municipal".

También han aprovechado para enviar "unha mensaxe de concienciación e civismo a todos os usuarios e bañistas, para que empreguen as instalacións de forma idónea, que extremen as precaucións á hora do baño e que sempre fagan caso das bandeiras e das indicacións do persoal de salvamento, pola súa seguridade e pola do servizo de socorrismo".