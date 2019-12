Ayuntamiento y Asociación de Comercio lanzan una Guía de Negocios de Mondoñedo

El Ayuntamiento de Mondoñedo y la Asociación de Comercio (ACIAM) editan la "Guía do Comercio Local" para ofrecer a los vecinos la información necesaria sobre los negocios y servicios que hay en la localidad. El objetivo es darles una herramienta útil para que no tengan que buscar un producto fuera de los límites de su ciudad y ayuden así a sus propios vecinos y a incentivar la economía local.

Según explicó la alcaldesa, en la presentación celebrada la tarde del sábado en el Salón de Plenos, "es un instrumento que recoge todas las actividades con la identificación de cada una de ellas y el teléfono, que irá a todas las casas de Mondoñedo".

La Guía es un trabajo conjunto entre la ACIAM y el Concello, como han hecho ya en otras ocasiones, y se irá actualizando cuando sea necesario. Lanzan una tirada mayor para repartir también en el Ayuntamiento y en la Oficina de Turismo.

Según señala la regidora "la idea lleva un mensaje claro, incentivar a la gente a que lo que haya en Mondoñedo no lo compre fuera y dar a conocer a todos un instrumento útil y fácil de manejar para que cuando precisen algo de agún negocio o servicio de los que esté instalado en nuestro concello, lo tengan muy a mano y la disculpa no sea que no lo localizan". Elena Candia espera que "ayude a concienciar a los vecinos sobre la importancia de que el dinero quede en nuestro concello, es la forma de luchar contra las empresas on line". Y finaliza subrayando que "desde las administraciones debemos trabajar en instrumentos como estos, que intenten sensibilizar a la población de la importancia de comprar al lado de la puerta. Porque los vecinos de aquí son los que pagan impuestos aquí y, en definitiva, los que ayudan a construir el modelo de ciudad que todos queremos porque, parece que no, pero estamos compitiendo con un negocio de muy lejos de aquí".

El presidente de la ACIAM, Ángel José Marful, agradeció la colaboración del Ayuntamiento y del responsable de la Oficina de Turismo, Abel Vigo, por la recopilación de los datos, que fue posible gracias también a la labor desarrollada por el teniente de alcalde, Manuel Otero, y explicó que el libreto "es una miniguía telefónica donde tenemos todos teléfonos de todos los negocios de Mondoñedo". Continuó diciendo "creo que es una buena base para que la gente vea todo lo que hay en Mondoñedo y tiene a un paso". Y como colofón recurrió al eslogan lanzado por ACIAM para Navidad "Comprando en Mondoñedo, medramos todos".