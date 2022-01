Avanza la rehabilitación en el Santuario de las Virtudes de Arante, en Ribadeo

El conselleiro de Cultura, Educación y Universidad, Román Rodríguez, viene de visitar el santuario de Nuestra Señora de las Virtudes de Arante, en Ribadeo, donde comprobó el avance de los trabajos de restauración que su departamento está acometiendo, con una inversión de 183.000€. Tal y como explicó, está previsto finalizar estas mejoras en febrero.

El objetivo principal de la actuación es solucionar las humedades que estaban deteriorando los paramentos interiores, afectando a las pinturas murales del santuario. Esta intervención se suma y ahonda en la actuación de urgencia acometida por el gobierno gallego hace unos meses para restaurar algunas pinturas afectadas por la humedad.

La obra en ejecución en la actualidad pretende atajar las patologías que causaron estos daños. Para eso, se acomete el cambio de la cubierta de loseta, canalones y bajantes y la renovación del falso techo de madera de castaño. Asimismo, se renuevan los acabados de los paramentos exteriores con mortero de cal y se instalan nuevas carpinterías y un sistema de luces de tecnología led que mejore la iluminación ornamental de las pinturas, entre otros trabajos.

La actuación incluye también la retirada de la escalera exterior de acceso al campanario, una de las principales vías de entrada de agua. Este elemento no es original, sino que se añadió no años 90 del siglo pasado, por lo que su eliminación no supone una alteración del conjunto.

Bien catalogado

El santuario de Arante, de los siglos XVI y XVII, tiene la consideración de Bien Catalogado Inventariado, con el grado de protección II. Además, esta iglesia de estilo renacentista contiene elementos únicos en Galicia, como son las pinturas murales de temática marinera, que datan del siglo XVI.

La iglesia tiene relevancia cultural e histórica, como se recuerda en la Romería de las Cruces, declarada Fiesta de Interés Turístico de Galicia, y que cada año convoca a los vecinos de siete parroquias de Ribadeo y Trabada para conmemorar la victoria sobre las tropas napoleónicas.