Archivadas las tres denuncias del PP contra el alcalde de Ribadeo y el presidente de la Diputación

El alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, se muestra satisfecho tras conocer el archivo de las tres denuncias presentadas por el PP ante la Junta Electoral. Una de las denuncias venía motivada por la valla del campo de fútbol en la que se ironiza sobre la escasa aportación económica de la Xunta al arreglo del campo, otra contra el concejal de Medio Rural, Suso Mundiña, por supervisar unas obras en caminos rurales, y una tercera por la visita del presidente de la Diputación, José Tomé, a la localidad.

El regidor ribadense lamenta que el Partido Popular encaje tan mal la publicidad sobre la inversión en el campo de fútbol Pepe Barrera pero defiende que no miente y que seguirá haciendo ese tipo de política informativa.

A juicio de Suárez “lo que pretendía el PP con toda esta cuestión era una labor inquisitorial, una labor de aplicarnos una mordaza. Es decir tapar las miserias de algunas administraciones que castigan a Ribadeo no dando muchos recursos y pretendían que durante la campaña electoral elimináramos todo tipo de cartelería, todo tipo de información, etc. Estamos en el siglo XXI, creo que estamos en la Europa del primer mundo y la libertad de expresión tiene que prevalecer por encima de todo, sobre todo cuando no te metes con nadie y sí dices la verdad, sí relatas que alguien no da nada o da muy poco, pues a ese que da poco no le tiene que parecer mal. Lo que tiene que hacer esa administración, que da poco, para la siguiente vez es dar mucho más, en cuyo caso tendrá la correspondiente repercusión objetiva. No se trata de que 'como damos poco y no nos gusta que pongan que damos poco hay que denunciar al alcalde de Ribadeo para que no ponga esa información'. El alcalde de Ribadeo va a hacer eso, lo hizo y lo va a seguir haciendo siempre que estime conveniente. No se mete con nadie si realmente explicamos la realidad de lo que las diferentes administraciones dan a Ribadeo”.

La Diputación satisfecha: "así se tumban las mentiras del PP"

Desde la Diputación de Lugo han emitido un comunicado señalando la satisfacción por el archivo de la denuncia contra la visita del presidente, José Tomé, a la Mariña el día 17 de octubre. En el escrito afirman que "así se tumban las mentiras del PP".

Según Tomé "la jueza desestimó la denuncia del Partido Popular echando por tierra el intento a la desesperada de los populares de tapar por la vía judicial sus malos resultados y su falta de proyecto para la comarca de la Mariña y para el conjunto de la provincia de Lugo”.

Finaliza el comunicado señalando que con esta resolución de la Junta Electoral "queda demostrado también que en ningún momento el Gobierno provincial utilizó políticamente la Diputación, sino que se trató de una visita institucional dentro de la actividad común del organismo, programada además con anterioridad a la convocatoria de las elecciones generales".