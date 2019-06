Álvaro Santos dimite como presidente provincial del PSOE

El hasta ahora portavoz del gobierno de la Diputación de Lugo, Álvaro Santos, ha anunciado este lunes su dimisión como secretario provincial del Partido Socialista, una decisión que ha achacado a "cuestiones políticas".

En una comparecencia ante los medios, el que era secretario provincial del PSOE en Lugo desde diciembre de 2017 ha reivindicado que "siempre" actuó con "lealtad, compromiso y trabajo" pero ha reconocido que no "hay buenas relaciones con la dirección gallega". Todo ello después de que el pasado viernes pidiese públicamente al líder del PSdeG, Gonzalo Caballero, que explicase los motivos por los que cree la diputación necesita un cambio de "rumbo".

Precisamente, las desavenencias con la ejecutiva gallega que encabeza Gonzalo Caballero se materializaron en un conflicto por la presidencia de la Diputación de Lugo. Así, mientras Santos apoya que el alcalde de A Pontenova, Darío Campos, siga al frente de la diputación; otros sectores del partido apoyan para el puesto al alcalde de Monforte, José Tomé.

Por ello, ha asegurado que deja la secretaria provincial para que su persona no "sea un problema". "En los próximos días veremos si en vez de un problema era una excusa", ha señalado para asegurar que se va "muy agradecido" con todos sus compañeros.

Con todo, Santos ha explicado que, pese a su renuncia como secretario provincial del PSOE en la provincia, mantendrá su acta de concejal en el Ayuntamiento de Lugo, institución en la que concurrió como 'número dos' de la actual regidora, Lara Méndez.

"LEALTAD, COMPROMISO Y TRABAJO"

El dirigente socialista, que ha presumido de "lealtad, compromiso y trabajo" y de haber conseguido los mejores resultados para el PSOE en los dos procesos electorales en la provincia con "272 concejales y gobernando al 65 por ciento de la población", ha confesado que "no hay una buena relación con la ejecutiva nacional del PSOE (en Galicia)".

Asimismo, ha atribuido esa mala o nula relación al hecho de que la "ejecutiva nacional está concentrada y trabajando única y exclusivamente en el plano orgánico". Frente a ello, ha asegurado que como secretario provincial su proyecto era "para el desarrollo de la sociedad, no para personas concretas del partido".

Álvaro Santos ha puesto como ejemplo de esta falta de comunicación con la dirección gallega el hecho de que en 2018 Gonzalo Caballero anunciase en una visita a Marín (Pontevedra) la puesta en marcha de una estrategia azul para el sector pesquero. "Y como secretario provincial del PSOE en Lugo, con puertos como Burela o Celeiro, nos ponemos en contacto con la ejecutiva nacional para que se nos traslade qué es esa estrategia y qué efectos puede tener sobre la Mariña y hoy aún no hubo respuesta y no sabemos en que consiste la estrategia azul", ha manifestado.

REUNIÓN CON EL SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN

En este contexto, Santos ha detallado que estuvo el pasado jueves reunido con el secretario de organización del PSdeG, José Antonio Quiroga, para "tratar de reconducir la situación a un escenario de dialogo". "Y no hay ninguna respuesta", ha asegurado.

En esta línea, ha censurado que a la dirección gallega del PSdeG "no le interese el diálogo". "Lo único que les interesa es la confrontación y, si no ganan como fue en la las generales en la opinión de las agrupaciones, se trata de ganar a través de la imposición", ha argumentado en relación a la elección interna de los candidatos a las Cortes generales.

Además, ha afirmado que antes de concurrir a las primarias para liderar el PSOE de Lugo el propio Gonzalo Caballero le invitó a que no se presentara por lo que la relación se fue "enfriando" desde entonces.

CANDIDATO A LA PRESIDENCIA

En cuanto a si en su decisión pesa también que el PSdeG se decante por el alcalde de Monforte para presidir la diputación, y no por Darío Campos, su apuesta personal, se ha limitado a decir que el partido en Galicia "debe de hablar claramente".

"Creo que una institución que está estabilizada, que está normalizada, debe de seguir normalizada y estabilizada", ha expresado antes de asegurar que, para eso, la institución provincial tiene "un presidente". "Yo no sé sí apoyan a otra persona o no, el secretario de organización (Quiroga) dice que sí aunque públicamente no dice nada y el secretario xeral dice que se mantiene en la imparcialidad. No sé sí están divididos entre ellos o emplean un doble discurso", ha censurado.

DECLARACIONES DE GONZALO CABALLERO

Por su parte, el secretario general del PSdeG, Gonzalo Caballero, ofreció este lunes una rueda de prensa antes de que trascendiese la renuncia de Álvaro Santos como secretario provincial de los socialistas lucenses.

En su intervención y preguntado por la elección de candidato a la presidencia de la Diputación de Lugo, Gonzalo Caballero ha asegurado que el proceso de designación de aspirantes "está establecido" y corresponde a la "comisión federal de listas".

Además, ha señalado que prevé que esta semana se conozca la decisión adoptada por este órgano.