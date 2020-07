Alfoz abre la piscina pero mantiene cerrados los parques

Desde VÍA Alfoz denuncian que el viernes 10 de julio los parques públicos y áreas recreativas de la localidad aparecieron cerrados. Consideran la medida “cuando menos singular toda vez que estas áreas permanecieron abiertas, y sin ninguna indicación de límite de aforo, durante el período de limitación de movilidad iniciado el día 5, y que precisamente finalizó el día en que se produce el cierre”. Apuntan desde VÍA que esta medida se realizó sin ningún tipo de anuncio previo.

Los independientes piensan que se debería permitir el acceso a áreas al aire libre como los parques públicos, indicando las limitaciones de aforo en las zonas de juego, y manteniéndolas en condiciones adecuadas para su uso pues, según indican, “les sale mejor mantenerlos cerrados en vez de limpiarlos”, en alusión a la falta de mantenimiento de los diferentes espacios públicos.

EL PARQUE ALCALDE JOSÉ PALMERO Y EL ENTORNO DEL AYUNTAMIENTO, SÍMBOLO DEL ABANDONO

Mención especial tiene, señalan desde VÍA, el Parque Alcalde José Palmero, próximo las viviendas sociales y a la vivienda comunitaria. Con respecto a esta última, se hacen eco del descontento de los usuarios. Apunan que “es normal que no entiendan cómo el parque sigue cerrado y ni siquiera pueden pasear por este espacio o sentarse a la sombra”, situación que se suma al estado de abandono en el que frecuentemente se encuentra el parque, “por no hablar de las aceras e incluso las cercanías de la propia Casa del Ayuntamiento”.

Y VAN Y ABREN LA PISCINA

Se sorprenden los independientes de que desde el Ayuntamiento de Alfoz anuncien la apertura el lunes 20 de julio de la piscina municipal, en contra de las medidas tomadas por otros ayuntamientos.

Desde VIA Alfoz recuerdan que fueron críticos con este tema en el pleno de aprobación de los Presupuestos, donde se consignaron partidas para diferentes obras en la piscina municipal y para su puesta en servicio “mientras no se aprobó ninguna ayuda para nuestro tejido empresarial para paliar los efectos de la Covid-19”.

Además, indican que otros ayuntamientos fueron mas cautos y decidieron no abrir este verano, e incluso aprovecharon este año para hacer obras de mantenimiento, “aquí hacemos lo contrario, a día de hoy no nos consta que se hicieran las obras presupuestadas y sin embargo se decide abrir”.

CON COSTES ADICIONALES

Además recuerdan que, para abrir, se tendrán que tomar medidas especiales que supondrán un coste adicional, e insisten que “desde VIA no nos vamos a oponer a la apertura de la piscina municipal siempre que se cumplan las condiciones sanitarias y las instalaciones estén en condiciones adecuadas, pero no entendemos cómo se abre este espacio y no se permite el acceso a los parques".

Continúan apuntando que "tampoco entendemos cómo se gastan el dinero de nuestros vecinos en una instalación que estará abierta a todo el mundo, sea o no vecino de Alfoz, que por las condiciones especiales de aforo suele beneficiar a unos pocos, y por el contrario no se tomen otras medidas respecto a la Covid-19, como ayudas a nuestras empresas o reparto de máscaras, entre otras tal y como reclamó VIA Alfoz en el pleno de Presupuestos".

APRENDAN DE LOS VECINOS

Desde VIA Alfoz le sugieren al gobierno municipal que se fije más en las medidas que toman los ayuntamientos vecinos y que acceda a aprobar las propuestas que VIA Alfoz le formula desde la oposición en cada Pleno. “Critican que no hacemos propuestas, algo totalmente falso, lo que pasa es que cada una de las propuestas que hacemos son reprobadas por el PSOE, lo que evidencia la intransigencia del actual gobierno municipal”.