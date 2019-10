Alfonso Villares, alcalde de Cervo, asegura que Alcoa se puede salvar, si se quiere ...

El alcalde de Cervo sigue en la lucha por la empresa de aluminio de San Ciprián y remite un artículo de opinión en el que insiste en que Alcoa siempre necesitó una ayuda para su funcionamiento pero desde hace un año no recibe la necesaria para garantizar su viabilidad. En su misiva anima a todos a apoyar esta factoría y recalca que si se quiere, se puede.

Adjuntamos el texto íntegro y también el audio de Alfonso Villares

ENERXÍA SOLUCIÓN: QUERER É PODER

Ten moita importancia a empresa de Aluminio para a nosa comarca.

As cifras, moitas veces repetidas nestes días, dino todo. 1100 postos de traballo directos, 500 indirectos, moitos traballos en empresas privadas, por non falar dos traballos en empresas públicas.

Ao fin e ao cabo é o 30 % do produto interior bruto (PIB) da provincia.

Unha empresa de aluminio construída polos anos 70 e que sempre necesitou dun empuxón ou dunha colaboración estatal para o seu funcionamento. Unha axuda que sempre existiu, fose esta empresa pública ou privada como nestes momentos.

Levamos máis dun ano no que estas axudas non existen nas cifras necesarias para a súa viabilidade, e todo este tempo pasado fixo que saltaran todas as alarmas. Unhas alarmas referendadas polo propio comité de empresa de Alcoa e por todos os representantes públicos que acudimos a unha reunión convocada polo propio comité.

Reunión na que acordamos centrar o discurso e onde o que nestes momentos urxe é que o Goberno central elabore o estatuto de empresas electrointensivas. Pero un estatuto que conteña o necesario para garantir a viabilidade da nosa empresa.

A presenza da ministra de Industria en Alcoa non supuxo ningún halo de tranquilidade, se cabe, todo o contrario, ao comprobar que non había ningún esbozo de tan necesario estatuto das empresas electrointensivas.

Pero sabemos que é posible conseguir o tan fundamental empuxe para garantir ese benestar e progreso que levamos vivindo dende fai máis de 40 anos.

Estes días soubemos que dende o Goberno central se quere dispoñer de máis de 1.400 millóns de euros para a suba das pensións. Tamén soubemos que dende o mesmo goberno central se aprobou un paquete de 700 millóns de euros para paliar os efectos da quebra da empresa Thomas Cook. E, en ambos casos, estas medidas foron tomadas por un Goberno central en funcións.

Por estes motivos sabemos que SI é posible salvar A Mariña. Ao fin e ao cabo, a nosa empresa só necesita un total, aproximadamente, de 100 millóns de euros para facer que o noso soño siga sendo unha realidade. 100 millóns de euros que en termos brutos xeran máis de 150 millóns en impostos, incluídos os pagos á Seguridade Social. 100 millóns de euros que reportan aproximadamente outros 100 millóns de euros en soldos, incluíndo unicamente aqueles traballadores que directa ou indirectamente teñen os seus postos de traballo en Alcoa, por non falar dos preto de 250 millóns de euros que supón a súa repercusión noutros sectores industriais e comerciais asociados á dita empresa.

Por todos estes datos, é fundamental que todos os veciños da Mariña sigamos dun xeito unido e sen consignas políticas, reclamando o que é noso. É importantísimo visibilizar e sensibilizar ao goberno de Madrid para que nos aporte o necesario para que a Mariña lucense siga sendo a comarca puxante de toda a provincia.

Porque con todos estes datos, tamén sabemos que non é cuestión de poder, senón que é cuestión de querer.