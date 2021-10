Alejandro Paleo inicia su "odisea a pedales" para salvar la fábrica de Vestas en Viveiro

Un trabajador de la multinacional Vestas, fabricante de aerogeneradores, partió este domingo por la mañana de la fábrica de Chavín, en el municipio de Viveiro, para entregar una carta en la sede de la firma en Aarhus, la segunda mayor ciudad de Dinamarca, con el fin de pedir que no cierren la planta gallega.



Alejandro Paleo, quien ejerció en el pasado de ciclista profesional, pretende recorrer en 15 días unos 2.800 kilómetros para entregar a la dirección de la empresa la misiva que respaldan sus compañeros.



Paleo no emprendió solo el camino, dado que en la salida fue arropado por decenas de ciclistas que, convocados por el comité de empresa, se sumaron a la marcha y lo acompañaron algunos kilómetros.



Otras muchas personas lo siguieron durante esa primera parte del viaje en coche y, de hecho, formaron incluso una larga caravana de vehículos que lo escoltó en su salida hacia el norte de Europa.



La primera parte del recorrido la hizo acompañado por niños, hasta el Val do Naseiro, mientras que los adultos lo siguieron hasta los jardines de Noriega Varela, a partir de donde tenía previsto continuar su periplo en solitario.



Paleo estará solo en su bicicleta, pero durante el recorrido hasta Aarhus tendrá el apoyo de otros dos trabajadores de la factoría que viajan en coche para prestarle asistencia si fuera necesario y ofrecerle ayuda.



La intención del ciclista y empleados de la factoría es entregar a los directivos "en mano" una carta en la que los trabajadores piden que reconsideren su decisión de cerrar la planta, comunicada hace una semana, y la mantengan abierta.



Paleo, nacido en Viveiro en 1981, cuenta con el total apoyo de sus compañeros para ese reto físico pero también laboral que espera comunicar diariamente a través de redes sociales telemáticas.





Concentración multitudinaria el sábado en Viveiro

Un día antes, el sábado, centenares de personas arroparon a los trabajadores de la fábrica de aerogeneradores en una gran movilización que recorrió las calles de Viveiro para exigir una solución al cierre de ese centro de trabajo.



Tal y como estaba previsto, la manifestación partió a mediodía de A Misericordia y los cientos de personas que participaron en la protesta, trabajadores de la fábrica y vecinos de Viveiro que se sumaron a la misma caminaron hasta la Praza Maior de Viveiro, donde terminó con una concentración al grito de "Vestas, solución".



Esa misma consigna se escuchó durante la marcha de la manifestación por las calles de Viveiro, aunque los participantes también corearon mensajes relativos a la difícil situación por la que está atravesando A Mariña, dado que al anunciado cierre de Vestas se suma la incertidumbre sobre el futuro de la planta de Alcoa en San Cibrao.



Entre los manifestantes, de hecho, también había trabajadores de Alcoa, cuya plantilla está en estos momentos en huelga indefinida para reclamarle al Gobierno y a la propia multinacional que lleven a buen puerto la venta de la fábrica de aluminio primario, para garantizar la producción y los puestos de trabajo en la comarca.



"Sen industria non hai futuro", fue uno de los mensajes más repetidos durante el recorrido de la manifestación por las calles de Viveiro y, de hecho, el presidente del comité de Vestas, David Mariño, pidió ayuda a las administraciones para que se impliquen en la búsqueda de alternativas al cierre de la fábrica de aerogeneradores, que podría dejar a 115 trabajadores en la calle.





Manifestación y mesa industrial el martes en Santiago

El comité de empresa ha convocado otra manifestación para este martes que partirá a las 15:00 horas del centro comercial As Cancelas de Santiago de Compostela para finalizar ante la sede administrativa de la Xunta de Galicia, en el barrio de San Caetano, y expresar sus reivindicaciones a favor de mantener su empleo.



Con ocasión de esa manifestación, una delegación de los trabajadores espera ser recibida por el vicepresidente segundo y conselleiro de Economía, Empresa e Innovación, Francisco Conde, para explicar sus reivindicaciones y reclamar apoyo institucional a su petición empresarial y laboral.



La Xunta de Galicia ha convocado para el mismo día, el 5 de octubre, una reunión de la denominada "mesa industrial", integrada por agentes del sector, para examinar con el comité de empresa soluciones y alternativas al cierre de la fábrica de aerogeneradores de Vestas, una multinacional líder en el ámbito de las energías renovables.



La reunión se celebrará, tal y como pedía el comité, antes del 6 de octubre, la fecha fijada para hablar con la dirección de Vestas dentro del período de consultas del plan de despidos anunciado.



En dicha reunión deberían participar también responsables de la Xunta y del Gobierno central, así como directivos o representantes de Vestas y miembros del comité de empresa de la fábrica de Chavín.