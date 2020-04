Alcoa San Ciprián desea suerte a sus hermanas de Coruña y Avilés tras la adquisición por Grupo Riesgo

Desde Alcoa San Ciprián valoran positivamente, aunque por el momento con precaución, la adquisición de sus hermanas en Avilés y Coruña por el Grupo Riesgo, que teóricamente tienen la pretensión de proteger los puestos de trabajo y orientar las empresas a la fabricación de aluminio verde.

Señala el presidente del Comité de San Ciprián, José Antonio Zan, que "todo lo que sea bueno para nuestros ex compañeros de Coruña y Avilés, también será bueno para nosotros porque nos alegramos si les va bien".

COVID a raya por ahora

Zan confirma que la planta de San Ciprián se halla libre de infección de coronavirus, al menos por ahora, puesto que la empresa ha puesto en marcha un sistema de cuarentena preventiva. Insiste a los trabajadores en "que hagan todo lo posible por mantener las normas de seguridad y si tienen dudas, avisen y se queden en casa":

A día de hoy tan sólo se han detectado dos casos de coronavirus relacionados con Alcoa. Un trabajador de una empresa auxiliar de Coruña y otro de mantenimiento en la planta cervense. Pero ambos estaban ya en cuarentena preventiva.

En la planta mariñana están a la espera de la llegada de nuevo material de protección para los trabajadores de la fábrica -solicitado a la empresa-, que podría hacerse efectiva en las proíximas horas .

Hay que apostar por la industria y por lo nuestro

Ante la situación que atravesamos en España con la crisis sanitaria y la dificultad para conseguir mascarillas o respiradores, el presidente del comité reflexiona sobre la importancia de apoyar a la industria, la fabricación propia y también el comercio local: "lo que no nos puede pasar es que llegue un problema de este calibre y no tengamos mascarillas en España, eso no puede volver a ocurrir, hay que apsotar por nuestra industria, por lo nuestro, y nosostros mismos, los propios ciudadanos tenemos que comprar más en las tiendas de barrio, luchar por lo nuestro".