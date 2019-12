Alcaldesa y concejales de Barreiros comparten la Lotería de Navidad con todo el pueblo

En un ejemplo de transparencia, la alcaldesa de Barreiros, Ana Ermida, ha depositado este viernes en la caja de caudales del concello los décimos y participaciones de Lotería de Navidad recibidas estos días como regalo. Esos detalles ofrecidos por particulares o empresas a alcaldesa y otros miembros del equipo de gobierno se comparten así con toda la vecindad.

Con este acto simbólico deja constancia de que si toca la lotería será en beneficio de todos los vecinos del pueblo y no para usufructo personal ni de ella ni del resto de concejales del equipo de gobierno.

Así lo ha comunicado el Concello de Barreiros a través de su perfil oficial en Facebook:

"No día de onte, a alcaldesa de Barreiros, en representación do goberno municipal, depositou na caixa xeral de tesourería as distintas participacións de lotería que foron chegando ao concello e/ou membros do goberno nestes días.

Desde o goberno agradecen a todas as persoas ou compañías que tiveron o detalle coa institución municipal ou as persoas que a representan e, como tal, consideran que se reparten sorte, debe ser compartida.

No escrito que se acompaña, poden verse os números dos que o Concello de Barreiros é titular. Así que mañá poñede atención ao bombo da lotería e cruzade os dedos, porque se toca, tócaranos un pouquiño a tod@s!

Moita sorte!"