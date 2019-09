El alcalde quiere que la Xunta pague el nuevo auditorio

El alcalde de Foz, Fran Cajoto, considera que la localidad necesita un nuevo auditorio que acoja la gran cantidad y variedad de eventos culturales que se realizan en ella y por eso defiende la construcción del nuevo auditorio. Pero reconoce que un concello pequeño no puede permitirse el lujo de financiar dicha instalación y menos dede que Montoro pasó la máquina de segar con la Ley Preupuestaria.

Por eso presenta una propuesta para el próximo pleno en la que solicita que sea la Xunta de Galicia la que se haga cargo del coste de la instalación. Recuerda que la Administración Autonómica ya colabora con otros concellos como Lugo, Ribeira o Marín en la construcción de auditorios y "Foz no quiere ser menos que nadie", así que espera que la Xunta de Galicia financie íntegramente la construcción del auditorio.

Adjuntamos la propuesta del alcalde para el próximo pleno:

** PROPOSTA DA ALCALDÍA DE FOZ PARA INSTAR Á XUNTA DE GALICIA AO FINANCIAMENTO COMPLETO DUN AUDITORIO CON DEPENDENCIAS ADICIONAIS PARA A ESCOLA DE MÚSICA E CINES EN FOZ

Dentro das funcións dun concello está a promoción da cultura. O avance e o progreso dun país é imposible sen un desenrolo cultural: a inversión máis rendable é aquela que se fai no ámbito cultural e educativo, xa que permite o desenrolo do cidadán en liberdade e permite a súa participación na comunidade á que pertence. Así, favorecer a diversidade das formas de pensar, de expresar e de comunicarse, posibilitar a promoción da actividade cultural, debe ser unha das prioridades que marquen a actividade política, xa que redunda no benestar, na cohesión e na unidade dun pobo.

O desenrolo de actividades culturais requiren de espazos apropiados que permitan unha programación axeitada, de forma que se xere unha atracción e resposta adecuada pola veciñanza.

Foz é un concello culturalmente moi activo. Dentro do ámbito musical, contamos cunha Escola de Música Municipal con máis de 200 alumnos en continuo aumento, con clases de percusión, vento e corda que posibilita tamén a existencia dunha Banda de Música que ten gran predicamento en toda a comarca. Así mesmo, ten gran relevancia o Festival Bal y Gay, que se converteu no programa de música clásica máis importante da Provincia de Lugo. No ámbito asociativo, existen en Foz máis de 80 agrupacións, moitas delas no ámbito musical: folclore e baile tradicionais, corais e grupos musicais de diversa índole.

É notoria a calidade e o interese do teatro en Foz. Son moitos os grupos de teatro afeccionado e de gran nivel, como se puido demostrar na Semana do Teatro Afeccionado do pasado mes de agosto, con actuacións memorables dos grupos Touporroutou, Axóuxeres, Pico do Castro, O Batán e A Adala, que congregaron a un gran número de espectadores en diversas prazas do Concello. Tamén é habitual a programación teatral do Concello con compañías profesionais, que permiten que durante os meses de outubro, novembro e decembro haxa alternativas de ocio cultural de calidade fóra da época estival para todos os veciños.

Entre os servizos culturais que perdeu Foz nos últimos anos destaca sobremaneira a ausencia dos Cines Hermanos Pequenete, que constituían unha alternativa de ocio fundamental para todas as idades.

O Estatuto de Autonomía de Galicia estable no Título II Das Competencias de Galicia, artigo 19, que é competencia da Comunidade Autónoma O fomento da cultura e da investigación en Galicia.

Así mesmo, a Lei 3/1988, de 27 de abril, de creación do Instituto Galego da Vivenda e Solo establece entre as súas competencias a obtención de reservas de solo para uso público e social.

A Lei 5/2016 do 4 de maio, do patrimonio cultural de Galicia, ten por obxecto, entre outras, a protección, conservación, acrecentamento, difusión e fomento do patrimonio cultural, correspondéndolle á Xunta de Galicia segundo se desprende do artigo 2 a competencia exclusiva sobre o patrimonio cultural de Galicia.

Dado o contexto actual e as limitacións presupostarias dos concellos, con escasa ou nula capacidade de endeudamento desde a famosa Lei de Estabilidade Orzamentaria, é obrigado que sexa a Administración Autonómica da Xunta de Galicia a que ofreza financiamento para acometer unha infraestrutura fundamental para o desenrolo cultural de todos os cidadáns.

É público e notorio que a Xunta de Galicia financiou na súa totalidade diversos auditorios, como o de Lugo –que conta con diversas aulas, Escola de Música, etc – e hai diversos compromisos de financiamento de auditorios na súa totalidade neste mesmo ano 2019, como o novo auditorio de Ribeira na provincia da Coruña ou o de Marín na de Pontevedra.

Por todo o anteriormente exposto esta Alcaldía propón, previo ditame da Comisión Informativa, a adopción do seguinte ACORDO:

1.- Solicitar á Xunta de Galicia e concretamente á Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda o financiamento completo dun auditorio para Foz, acorde ás necesidades culturais dos veciños: un edificio dotacional que inclúa unhas dependencias axeitadas para a Escola de Música Municipal e que permita recuperar coas salas adecuadas uns cines para Foz.