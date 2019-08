El alcalde de Ribadeo no explica los fallos de la Residencia de Mayores

Pleno bronco anoche por culpa de la residencia de mayores

Repetidos insultos y descalificaciones en el pleno de anoche por parte del alcalde de Ribadeo al portavoz popular, Daniel Vega, que intentaba conocer los detalles sobre la apertura de la Residencia de Mayores sin tener todo en regla. El popular llevó varias cuestiones al pleno extraordinario para que el regidor explicara por qué el centro -que fue inaugurado hasta en dos ocasiones- inició su actividad sin la licencia de gas y sin poder ofrecer el servicio de cocina, lavandería o plancha entre otros déficits. Las preguntas del PP quedaron sin respuesta. Pero Fernando Suárez repartió una serie de calificativos desagradabels hacia la figura del popular como "pirómano, incendiario da oposición e mentiroso".

No todas las licencias estaban en regla

Vega señaló que “as licencias non se conceden parcialmente e, polo tanto, debería o centro residencial contar con tódalas certificacións antes de ter concedida a licencia de apertura”. El portavoz popular ribadense considera “intolerable” la falta de respuesta de Fernando Suárez sobre el funcionamiento del centro porque “é a súa obriga render contas aos veciños e veciñas” e lamentó la actitud que mantuvo el regidor durante la sesión plenaria.

Daniel Vega destaca que sólo el Grupo Municipal Popular pidió formalmente esa reunión, "o PSOE só a anunciou publicamente sen chegar a solicitala polas canles administrativas correspondentes”. Por eso la junta de portavoces no fue convocada al no ser ser solicitada por dos grupos municipales. Los populares consideran “unha falta grave” de los socialistas no presentar la solicitud. Grave “no caso de que descoñezan o funcionamento da Administración local " y grave en caso de conocerla y no presentar la solicitud. Apunta a la posible existencia de "pactos entre as dúas forzas coma os que se dan nos Gobernos doutras Administracións”. Vega invita al PSOE a aclarar su actitud pues parece que “non forman parte da oposición” en este municipio.