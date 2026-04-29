Agentes con metralletas y encapuchados registran un piso en Ribadeo (Lugo) en una operación antidroga
Una decena de efectivos de la Guardia Civil ha participado en el operativo de este miércoles, que podría saldarse con una persona detenida
Ribadeo - Publicado el - Actualizado
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La Policía Judicial de la Guardia Civil ha puesto en marcha un operativo especial este miércoles en Ribadeo (Lugo) con el objetivo de desarticular un punto de venta de droga al menudeo. La operación se encuentra en desarrollo en estos momentos.
Desde primera hora de la mañana, se ha desplegado en la zona una decena de efectivos armados con metralletas y algunos de ellos encapuchados. La actuación se ha centrado en un piso situado en el portal número 27 de la Avenida de Galicia.
Está por confirmar pero los agentes habrían procedido a la detención de una persona. La Guardia Civil mantiene el operativo en marcha para esclarecer todos los detalles de esta red de menudeo.
Este texto ha sido elaborado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.
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