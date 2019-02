Actividades programadas para los próximos días

MARIÑA

06-02-19 / La Plataforma Sanitaria fleta autobuses para acudir a la manifestación por las sanidad pública que se va a celebrar en Santiago el domingo 10 de febrero

A mobilización sairá da Alameda ás 12:00 horas e tras percorrer diversas rúas de Santiago, rematará na Praza da Quintana. A mobilización está convocada por SOS Galicia, colectivo no que está integrad@s a Plataforma e que aglutina a todas as Plataformas en Defensa da Sanidade Pública de Galicia. As reservas para ir en autobús pódense facer nos teléfonos 667 052 058, 982 58 18 61, 982 14 06 54 (de 10 a 14 horas) e 982 56 10 01. O último día para reservar plaza será o mércores 6 de febreiro ás 14:00 horas. Desde a Plataforma Sanitaria animan a veciñas e veciños da comarca a acudir de forma multitudinaria a esta convocatoria, na que SOS Galicia esixirá ao Goberno da Xunta a eliminación dos recortes, rematar coa situación marxinal da Atención Primaria, a recuperación das Áreas roubadas, a dotación axeitada dos PAC e urxencias hospitalarias, e a recuperación de todos os servizos perdidos.

TRABADA

08-02-19 / El Ayuntamiento de Trabada organiza por segundo año consecutivo “Cantos de Taberna”, el viernes 22 de febrero a partir de las 20:00 horas

Os grupos interesados en participar poderán presentar a solicitude ata o venres, 8 de febreiro; o modelo da solicitude poden recollelo nas oficinas municipais ou descárgalo a través da sede electrónica do Concello. O fomento do turismo é unha prioridade na medida en que se considera un motor económico e social. Hoxe en día ben é sabido que existe moitos tipos de turismo, xa non só en canto a duración de estancia, motivación, proximidade xeográfica dos visitantes… Dende o goberno municipal, considerán que o impulso de actuacións que fomenten o turismo, engadido o gastronómico, potencia a economía do Concello, neste caso a través dos establecementos de hostelería. Por iso, para dinamizar o sector no termo municipal, e visto que se trata dunha fórmula consolidada e exitosa, decídese convinte poñer en marcha unhas xornadas de “Cantos de Taberna”, visto que non existe asociación de hosteleiros no Concello nin de comerciantes en xeral. Para isto dende a alcaldía promoveuse contactos cos establecementos Camiño Norte, Taberna da Curuxeira, Bar O Porfirio e Bar Villapol, concretándose a súa celebración o día 22 de febreiro de 2019. A organización de tal evento enmárcase na denominada actividade de fomento, entendida como unha actividade prestacional desenrolada polo Concello para estimular a economía privada para alcanzar determinados obxectivos ou fins que se consideran de utilidade social ou interese público.

RIBADEO

07-02-19 / El libro “Pintura y fotografía en el siglo XIX. Una aproximación al arte de Dionisio Fierros” de la ribadense Celia Castro, se va a presentar en Oviedo el jueves 7 de febrero. Será en el edificio de La Nueva España a las 19:00 horas

En ese acto intervendrán, acompañando a la autora, Nicolás Salvador Egido, representante del Grupo Hércules Ediciones en Oviedo, y José Penzol Díaz-Fierros, psiquiatra y bisnieto del pintor Dionisio Fierros. La presentación del libro Pintura y fotografía en el siglo XIX. Una aproximación al arte de Dionisio Fierros tuvo lugar el pasado mes de junio en Ribadeo, a la que le siguieron actos en Lugo, en Madrid y en A Coruña. Cervo 06-04-19 / Abierto el plazo de inscripción para participar en el “XVI Encontro de Palilleiras” que se va a celebrar en San Ciprián, Cervo, el 6 de abril. Las personas interesadas en participar en el evento, con plazas limitadas, pueden anotarse en la Casa de Cultura o en el teléfono 982-59 51 57 O programa completo farase público proximamente, pero Pilar Armada, concejala de Servicios Sociais, Muller e Igualdade, xa avanzou que este ano, ademais da tradicional demostración das artesás, “quixemos recuperar o desfile de traxes de liño con encaixe, que lle dá un valor engadido a este evento consolidado que reúne, ano tras ano, a máis de medio milleiro de palilleiras procedentes de todos os recunchos de Galicia”. Coaña 06-02-19 / La Pequeteca estrena jornadas durante este mes de febrero Bajo el título Cuentos para quererse buscarán el protagonismo de aquellos relatos infantiles que sirvan para conocer qué es la autoestima y cómo potenciarla. Los relatos se apoyarán en dinámicas de grupo y actividades plásticas para reforzar el objetivo de la obra literaria escogida. Las jornadas van dirigidas a infancia con edades comprendidas entre 3 y 6 años, se desarrollarán los miércoles 6, 13, 20 y 27 de febrero, son gratuitas y no es necesario formalizar una inscripción previa. Con el proyecto La Pequeteca, Coaña busca favorecer un contacto regular entre las familias y la biblioteca, potenciar el préstamo público, fomentar la lectura, servir de espacio de encuentro entre la población infantil y trabajar las emociones. Las sesiones tienen lugar en la Sala Infantil de la Biblioteca “Gonzalo Anes”, un equipamiento recientemente renovado para atender las necesidades vecinales y continuar democratizando la cultura y el acceso a los libros.

VIVEIRO

09-02-19 / Programación Cultural del Teatro Pastor Díaz para los meses de febrero, marzo y mayo

Neste primeiro trimestre do ano, a programación cultural comeza coa obra A canción elefante, de Redrum Teatro (RGTA), que terá lugar o 9 de febreiro, ás 20:30 horas, dirixida ao público adulto. Ademais, no mes de febreiro, o público infantil, poderá disfrutar das obras Frankenstein. No soy un monstruo, de Pata Teatro (RGTA), e Patapatúm, de Elefante Elegante (RGTA), que terán lugar os días 16 e 23 de febreiro, respectivamente, ás 18:00 horas. Para o mes de marzo programáronse dúas actuacións destinadas ao público adulto; son Os mellores monólogos de Carlos Blanco (RGTA), que terá lugar o sábado 9, ás 20:30 horas, e Commedia, de Contraproduccións, que terá lugar o sábado 23 de marzo, á mesma hora. Pola súa parte, o público infantil poderá desfrutar de A nena e o grilo máis aló, de Magín Blanco (RGTA), que terá lugar o sábado 16, ás 18 horas. Finalmente, para o mes de maio, o concello organizou dúas obras teatrais que terán lugar no primeiro fin de semana. O sábado 4 de maio, ás 20:30 horas, terá lugar Castrapo, de Os Náufragos; e o domingo 5 de maio, ás 19:30 horas, terá lugar Sainetes e poesía escénica, de "Andanzas" de Viveiro.

FOZ