Actividades para los próximos días

RIBADEO

07-02-19.- El libro “Pintura y fotografía en el siglo XIX. Una aproximación al arte de Dionisio Fierros” de la ribadense Celia Castro, se va a presentar en Oviedo el jueves 7 de febrero. Será en el edificio de La Nueva España a las 19:00 horas En ese acto intervendrán, acompañando a la autora, Nicolás Salvador Egido, representante del Grupo Hércules Ediciones en Oviedo, y José Penzol Díaz-Fierros, psiquiatra y bisnieto del pintor Dionisio Fierros. La presentación del libro Pintura y fotografía en el siglo XIX. Una aproximación al arte de Dionisio Fierros tuvo lugar el pasado mes de junio en Ribadeo, a la que le siguieron actos en Lugo, en Madrid y en A Coruña.

CERVO

06-04-19 .- Abierto el plazo de inscripción para participar en el “XVI Encontro de Palilleiras” que se va a celebrar en San Ciprián, Cervo, el 6 de abril. Las personas interesadas en participar en el evento, con plazas limitadas, pueden anotarse en la Casa de Cultura o en el teléfono 982-59 51 57 O programa completo farase público proximamente, pero Pilar Armada, concejala de Servicios Sociais, Muller e Igualdade, xa avanzou que este ano, ademais da tradicional demostración das artesás, “quixemos recuperar o desfile de traxes de liño con encaixe, que lle dá un valor engadido a este evento consolidado que reúne, ano tras ano, a máis de medio milleiro de palilleiras procedentes de todos os recunchos de Galicia”.

COAÑA

06-02-19 .- La Pequeteca estrena jornadas durante este mes de febrero Bajo el título Cuentos para quererse buscarán el protagonismo de aquellos relatos infantiles que sirvan para conocer qué es la autoestima y cómo potenciarla. Los relatos se apoyarán en dinámicas de grupo y actividades plásticas para reforzar el objetivo de la obra literaria escogida. Las jornadas van dirigidas a infancia con edades comprendidas entre 3 y 6 años, se desarrollarán los miércoles 6, 13, 20 y 27 de febrero, son gratuitas y no es necesario formalizar una inscripción previa. Con el proyecto La Pequeteca, Coaña busca favorecer un contacto regular entre las familias y la biblioteca, potenciar el préstamo público, fomentar la lectura, servir de espacio de encuentro entre la población infantil y trabajar las emociones. Las sesiones tienen lugar en la Sala Infantil de la Biblioteca “Gonzalo Anes”, un equipamiento recientemente renovado para atender las necesidades vecinales y continuar democratizando la cultura y el acceso a los libros. 12-02-19.- El martes 12 de marzo visita del equipo móvil de tramitación del DNI a Coaña Para solicitar cita, los interesados deben inscribirse a partir del 12 de febrero llamando al teléfono 985-47 49 20. Las plazas son limitadas. La documentación a aportar en la tramitación del DNI así como las tasas pueden consultarse en el siguiente enlace: www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/dni/documentacion-necesaria-para-su-tramitacion

06-04-19. - Rosa Piquín Cancio amadrinará a los 20 bebés coañeses nacidos en 2018. Coaña pretende que sus bebés nazcan con un libro bajo el brazo. Es por ello, que el proyecto Nacer Leyendo llama a las familias en las que ha nacido un bebé para felicitarlas, para ofrecerles orientación y asesoramiento, para regalarles un carnet de biblioteca, un libro y una guía para fomentar la lectura desde el hogar. Lo hace, invitando a estos nuevos ciudadanos y ciudadanas a participar en uno de sus primeros actos culturales, en una fecha en la que se homenajea al libro como fuente de conocimiento, cultura y entretenimiento. Lo hace, llamando a las familias en unos momentos de especial sensibilidad para recordarles la importancia de la lectura en el desarrollo infantil, la importancia del libro como recurso democratizador y el papel vivo y activo de las bibliotecas en el fomento de la lectura. Una vez más, han buscado un personaje en el que apoyarse, que con su trayectoria y entusiasmo envuelva los grandes objetivos de este proyecto para emocionar, para subrayar la meta, para corroborar públicamente el sentido de esta programación. Es por ello que se han detenido ante un nuevo perfil profesional; el de una maestra y bibliotecaria, el de una investigadora y apasionada lectora, el de alguien tan cercano a la infancia y a la biblioteca. Argumentos que convertirán a Rosa Piquín Cancio en un referente para estas 20 familias que en 2018 han experimentado la maternidad y a las que invitan a celebrar el Día del Libro. Rosa Piquín Cancio nació en Grandas de Salime, vivió su primera década de vida en Navia, también tiene estrechos vínculos con Tapia. Lleva 34 años relacionada con las bibliotecas escolares, la lectura, la docencia. Actualmente es profesora de la Universidad de Oviedo de la asignatura “Bibliotecas escolares y proyectos interdisciplinares”. Además ha sido premio nacional de Bibliotecas Escolares en 2005 por el proyecto “En nuestra biblioteca escolar empleamos Proyectos Documentales Integrados para leer, investigar y desarrollar habilidades de información”. En 2002 creó la revista Abareque e imparte ponencias relacionadas con las Bibliotecas, la Familia y la Lectua por congresos y jornadas, dentro y fuera de nuestro país. Con ella, ya han vinculado a este plan a 10 personajes o instituciones que han dado la mano para animar a leer, para convencer a las familias del papel importante que ostentan como trasmisoras de amor al libro: Constancio Loza Cortina, Venancio Martínez, Gonzalo Moure, el Equipo de Matronas del Hospital de Jarrio, Fundación Edes, Asociación Juvenil Los Glayus, Charo Pita, Raquel Amaya Martínez y el grupo de lectura Voces Compartidas. En esta ocasión serán los bebés Carlos, Lara, Ana, Martina, Iago, Felipe, Ainoa, Martín, Nicolás, Carla, Martina, Leo, Laia, Celia, Yago, Paula, Dana, Sofía, Colás y Flavio quienes se convertirán, de esta forma, en los protagonistas del Día del Libro de 2019 y pasarán a formar parte del Gran Album de Bebés Lectores de la Biblioteca. El Ayuntamiento de Coaña espera que esta iniciativa sea acogida con el mismo entusiasmo y emoción con el que es preparada, para llenar de expectativas culturales veinte hogares que buscarán despertar el amor por la lectura. El acto de amadrinamiento tendrá lugar el Sábado 6 de Abril a las 18:00 h. en la Casa de Cultura Jardón Perissé, ubicada en la localidad de Ortiguera.

VIVEIRO

09-02-19 .- Programación Cultural del TeatroPastor Díaz para los meses de febrero, marzo y mayo Neste primeiro trimestre do ano, a programación cultural comeza coa obra A canción elefante, de Redrum Teatro (RGTA), que terá lugar o 9 de febreiro, ás 20:30 horas, dirixida ao público adulto. Ademais, no mes de febreiro, o público infantil, poderá disfrutar das obras Frankenstein. No soy un monstruo, de Pata Teatro (RGTA), e Patapatúm, de Elefante Elegante (RGTA), que terán lugar os días 16 e 23 de febreiro, respectivamente, ás 18:00 horas. Para o mes de marzo programáronse dúas actuacións destinadas ao público adulto; son Os mellores monólogos de Carlos Blanco (RGTA), que terá lugar o sábado 9, ás 20:30 horas, e Commedia, de Contraproduccións, que terá lugar o sábado 23 de marzo, á mesma hora. Pola súa parte, o público infantil poderá desfrutar de A nena e o grilo máis aló, de Magín Blanco (RGTA), que terá lugar o sábado 16, ás 18 horas. Finalmente, para o mes de maio, o concello organizou dúas obras teatrais que terán lugar no primeiro fin de semana. O sábado 4 de maio, ás 20:30 horas, terá lugar Castrapo, de Os Náufragos; e o domingo 5 de maio, ás 19:30 horas, terá lugar Sainetes e poesía escénica, de "Andanzas" de Viveiro.

FOZ

07-02-19 .- El jueves 7 de febrero a las 20:30 horas presentación en la Librería Bahía de Foz de la novela “Yo siendo otra” de la lucense Randi Montero. Se trata de una novela que reivindica la libertad personal de cada uno para decidir quien quiere ser desde su verdad más íntima

15-02-19 .- Taller de escritura “A voz e a memoria” el 15 de febrero a las 20:30 horas en la Librería Bahía de Foz. Trátase dun obradoiro presencial de escritura e narrativa, a idea é que todas as persoas temos historias que contar, e os recursos para facelo: imaxinación, memoria, oralidade. Neste obradoiro exploraremos a creación de historias a partir da nosa experiencia cotidiana, das nosas lembranzas e da memoria dos lugares que habitamos. Impartido por Lidia Luna, de profesión psicóloga; de vocación, escoitadora e contadora de historias, dúas cousas que considera imposibles de separar. Naceu en Madrid, mais sempre quixo estar preto do mar. A Illa de Arousa acollena fai uns anos; paseo uns meses na Mariña, e dende aquela sinte que é o seu segundo fogar. Dende 2015 esta enredando en “Narrativas y otras lunas” o seu proxecto de autoemprego e di “Creo que todas as persoas temos moitas historias que contar e os recursos para facerlo. A miña labor é acompañarte para potenciar a túa capacidade narrativa, creatividade, imaxinación e memoria” O obradoiro será unha sesión mensual de hora e media, de febreiro a xuño. As prazas son limitadas. A inscripción pode facerse na Librería Bahía ou no correo de Lidia contacto@narrativasyotraslunas.com

BURELA

22-02-19.- La delegación de medio ambiente en Burela organiza un curso de poda e injertos para el 22 de febrero.

A edil, Noelia María Ben, explica que “hai 30 prazas, terán preferencia @s veciñ@s de Burela empadroados no noso concello e é gratuíto. A inscrición está aberta e pode facerse na Oficina de Medio Ambiente, sita na Praza de Abastos, ou ben por teléfono, no 647.13.66.73. Terá unha duración de oito horas lectivas, de 9:30 a 13:30 e de 15:30 a 19:30, no que dun xeito ameno os participantes aprenderán as técnicas e épocas de poda máis adecuadas para cada tipo de froiteira ou especies ornamentais. E repasaranse os distintos tipos de enxertos. Constará de clases teóricas no salón de conferencias municipal e de clases prácticas de podas de froiteiras e ornamentais nos hortos ou xardíns d@s alumn@s”.

O curso será impartido pola enxeñeira técnica agrícola Luisa María Granja Domínguez.