Actividades medioambientais este verán en Cervo

O Concello de Cervo organiza este verán as Experiencias Medioambientais Xuvenís que están dirixidas á mocidade de entre 12 e 17 anos. Unha das actividades foi a realización dun roteiro por San Ciprián. A rapazada estivo acompañada pola edil de Ecoloxía e Xuventude, Denise Galán, e pola edil de Educación, Dolores García Caramés.

Hai programadas outras tres xornadas medioambientais para os meses de xullo e agosto que ademais do medio ambiente tratarán o coidado do medio rural, do medio mariño, de plantas costeiras, de especies mariñas e costeiras ou a concienciación nas festas e eventos.

Cedida

.