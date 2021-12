Acepta dos años de cárcel por incendiar su piso en Foz para vengarse del casero

Acusación y defensa han llegado a un acuerdo que ha permitido rebajar la petición de pena de doce a dos años de cárcel para un hombre acusado de prenderle fuego al piso en el que vivía, en la localidad mariñana de Foz, para vengarse de su casero, después de que este le comunicase su intención de desahuciarlo de la vivienda si no pagaba "una serie de rentas adeudadas".



El abogado de la defensa, Roberto Guerra, informó de que ese acuerdo contempla "dos atenuantes muy cualificadas", aceptadas tanto por la Fiscalía como por la acusación particular.



De ese modo, aunque se mantiene la petición de pena por provocar un incendio en la vivienda, ya no se considera que el fuego causase peligro para la integridad física o la vida de las personas.



Además, "se aprecia una atenuante muy cualificada", dijo el letrado de la defensa, porque el acusado "estaba bajo los efectos del alcohol" el día de los hechos.



Se tuvo en cuenta también el hecho de que el acusado ya ha abonado los casi 10.000 euros en los que fueron peritados parte de los daños provocados por el fuego en el edificio, aunque todavía tiene pendiente el pago de 2.900 euros al propietario del inmueble y de casi mil euros por el gasto que ocasionó el operativo de extinción de los bomberos.



Según el escrito de acusación del ministerio público, el acusado, el día 29 de abril de 2017, "movido por el ánimo de venganza hacia su casero", que vivía en el mismo edificio junto a varios miembros de su familia -todos ellos en plantas superiores a la vivienda que él mismo ocupaba-, le prendió fuego a la ropa de cama de su habitación y las llamas se propagaron rápidamente a otros enseres del inmueble.



El sospechoso se marchó entonces de su casa y se sentó a tomar "tranquilamente una cerveza" en la terraza del bar situado "justo enfrente del inmueble", mientras "los vecinos iban bajando de sus casas al oler el humo del incendio".



El fiscal hace constar que tuvieron que salir del edificio a causa del fuego el propietario del mismo, su esposa, sus cuñados y los inquilinos de otros dos pisos.



Alertados por el 112 Galicia, los Bomberos de Barreiros se desplazaron de inmediato y lograron sofocar el incendio que, en todo caso, provocó "daños muy grandes" en el edificio.



Aunque el acusado fue diagnosticado de "un trastorno adaptativo" relacionado con el "consumo abusivo de alcohol", el ministerio público sostiene que conserva "íntegramente su capacidad para distinguir los actos correctos de los incorrectos".