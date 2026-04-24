Vilalba se tiñe de fucsia: arranca el FIV con un cartel de lujo y la vista puesta en el futuro

Este fin de semana, Vilalba se convierte de nuevo en el epicentro de la música indie con la 19ª edición del FIV, que marca el inicio de la temporada de festivales en la provincia de Lugo y en Galicia. El director del evento, Carlos Montilla, asegura que el festival llega “muy en forma” a un paso de su vigésimo aniversario, consolidado como una cita ineludible pero con un crecimiento “con mucho sentido y de una forma muy sostenible”.

El festival ha alcanzado una fase de madurez en la que sus objetivos ya no pasan por “seguir creciendo de una forma no controlada”. Montilla explica que la comarca tiene limitaciones de aforo, por lo que el enfoque está en un crecimiento sostenible. Un reciente cambio de recinto ha permitido no solo un mayor aforo, sino también un espacio “más acorde a la historia y a la identidad del festival”.

Identidad y futuro en un sector competitivo

En un contexto de alta competencia, con una explosión de festivales tras la pandemia, Montilla advierte sobre la importancia de construir una industria sólida. “Hay que cuidar para no morir de éxito, para que realmente un poco haya una protección a futuro y no sea solo un escenario efímero”, afirma el director.

Hay que cuidar para no morir de éxito, para que realmente haya una protección a futuro y no sea solo un escenario efímero" Carlos Montilla Director del FIV

FIV DE VILALBA

El FIV de Vilalba ha sabido diferenciarse gracias a su identidad única y a su decisión estratégica de celebrarse en abril, fuera del calendario principal de festivales. Esta trayectoria de casi dos décadas ha forjado “otros lazos emocionales” con un público fiel que valora la personalidad del evento más allá del cartel.

Un cartel para todos y una experiencia completa

El cartel de este año combina nombres consolidados como La M.O.D.A. o Carlos Ares con propuestas emergentes como Alcalá Norte o Repion, buscando siempre “gustar al público”. El viernes, el escenario principal del Campo da Feira acogerá a Carlos Ares, Futuro Alcalde, Celia Becks, Alcalá Norte y Rapariga DJ. El sábado será el turno de La M.O.D.A., Repion, Puño Dragón, Ángel Stanich y Grande Osso.

Pero el FIV es más que música. La organización se esfuerza en “mejorar los servicios, mejorar la gastronomía” y escuchar las sugerencias de los asistentes. Este enfoque en la experiencia global es lo que fideliza a la comunidad de “feebers”, que repite año tras año. “Se han formado muchas parejas, que ahora continúan... hay gente que incluso inició en esas primeras ediciones y ahora hay algunos que incluso van acompañados de sus hijos”, comenta Montilla.

Se han formado muchas parejas, hay gente que incluso empezó en esas primeras ediciones y ahora van acompañados de sus hijos" Carlos Montilla Director del FIV

Tradición y evolución de la mano

Uno de los momentos más especiales es el concierto de la Banda de Música de Vilalba en la mañana del sábado, una cita que conecta con el público local y foráneo. Montilla destaca el “inmenso trabajo” de la banda, que cada año prepara un repertorio exclusivo para el festival. La jornada diurna se completa con las actuaciones gratuitas de Grande Osso y el karaoke participativo FIV Stars.

Mirando al futuro, el director del FIV apuesta por “seguir evolucionando, escuchando al público y sin tener miedo a abrirse a otras escenas musicales”. El gran reto para los próximos años es atraer a nuevos públicos más jóvenes que descubran el festival y aseguren su continuidad, manteniendo siempre la esencia que lo ha convertido en una referencia.