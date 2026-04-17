O Vello Cárcere de Lugo será Lugar de Memoria Democrática: "Fue uno de los principales centros de represión política en Galicia"
Por las celdas de la antigua prisión de Lugo pasaron unas 5.000 personas entre 1936 y 1940, por lo que el Gobierno de España considera que este reconocimiento es "un acto de justicia"
Lugo - Publicado el
2 min lectura1:18 min escucha
El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, y el alcalde de Lugo, Miguel Fernández, han anunciado este jueves que el ejecutivo central iniciará de manera inminente el procedimiento para declarar O Vello Cárcere como Lugar de Memoria Democrática. La incoación del expediente se publicará en el BOE el próximo mes de mayo. El anuncio se ha producido durante una visita al edificio, en la que también ha estado presente la subdelegada del Gobierno en Lugo, Olimpia López.
Un acto de justicia y reparación
Blanco ha calificado este avance como “un paso decisivo” y ha subrayado que la declaración supone “un acto de justicia, de reparación y de dignidad”. Con esta medida, ha añadido, se reafirma el compromiso institucional con la memoria de las víctimas de la represión.
Es un acto de justicia, de reparación y de dignidad"
Delegado del Gobierno en Lugo
“En Galicia, ya son 3 los Lugares de Memoria Democrática: El Pazo de Meirás, las Illas de San Simón e San Antón y la ciudad de Ferrol, a los que se sumará próximamente O Vello Cárcere Lugo”, precisó el delegado del Gobierno.
Símbolo de la represión en Galicia
Durante su intervención, Blanco ha recordado el significado histórico de este espacio, que fue “uno de los principales lugares de represión política en Galicia durante la Guerra y la posguerra”. Por la antigua cárcel pasaron alrededor de 5.000 personas entre 1936 y 1940.
En el recinto se vivieron “situaciones de extrema dureza, con persecución, torturas y condiciones inhumanas”. Por ello, el delegado ha incidido en la importancia de preservar y transmitir esta memoria a las nuevas generaciones “para explicar lo que ocurrió, evitar que se banalice e impedir que caiga en el olvido”.
En esta cárcel se vivieron situaciones de extrema dureza, con persecución, torturas y condiciones inhumanas”
Delegado del Gobierno en Galicia
De prisión a espacio para la cultura
Blanco también ha puesto en valor la transformación del edificio, que ha pasado de ser un símbolo de represión a convertirse “en un espacio de cultura, arte y convivencia, manteniendo viva la memoria democrática desde una perspectiva pedagógica y ciudadana”. “El valor histórico de este espacio de represión política y su función actual como lugar de difusión de valores democráticos, lo convierten en un ejemplo paradigmático de este reconocimiento”, ha concluido.
Por su parte, el alcalde ha destacado que el anuncio “supone un paso fundamental para seguir dignificando un espacio que habla de nuestra historia y del compromiso de Lugo con los valores democráticos”. Fernández ha incidido también en el trabajo que ha desarrollado el Ayuntamiento para recuperar y poner en valor este inmueble.
Este texto ha sido elaborado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.