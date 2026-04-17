O Vello Cárcere de Lugo será Lugar de Memoria Democrática: "Fue uno de los principales centros de represión política en Galicia"

Miguel Fernández dijo que es un paso fundamental para seguir "dignificando un espacio" que forma parte de nuestra memoria histórica

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, y el alcalde de Lugo, Miguel Fernández, han anunciado este jueves que el ejecutivo central iniciará de manera inminente el procedimiento para declarar O Vello Cárcere como Lugar de Memoria Democrática. La incoación del expediente se publicará en el BOE el próximo mes de mayo. El anuncio se ha producido durante una visita al edificio, en la que también ha estado presente la subdelegada del Gobierno en Lugo, Olimpia López.

Un acto de justicia y reparación

Blanco ha calificado este avance como “un paso decisivo” y ha subrayado que la declaración supone “un acto de justicia, de reparación y de dignidad”. Con esta medida, ha añadido, se reafirma el compromiso institucional con la memoria de las víctimas de la represión.

Es un acto de justicia, de reparación y de dignidad" Pedro Blanco Delegado del Gobierno en Lugo

“En Galicia, ya son 3 los Lugares de Memoria Democrática: El Pazo de Meirás, las Illas de San Simón e San Antón y la ciudad de Ferrol, a los que se sumará próximamente O Vello Cárcere Lugo”, precisó el delegado del Gobierno.

Símbolo de la represión en Galicia

Durante su intervención, Blanco ha recordado el significado histórico de este espacio, que fue “uno de los principales lugares de represión política en Galicia durante la Guerra y la posguerra”. Por la antigua cárcel pasaron alrededor de 5.000 personas entre 1936 y 1940.

Archivo Cope Lectura de cartas de despedida de personas que fueron condenadas a muerte cuando estaban retenidas en O Vello Cárcere

En el recinto se vivieron “situaciones de extrema dureza, con persecución, torturas y condiciones inhumanas”. Por ello, el delegado ha incidido en la importancia de preservar y transmitir esta memoria a las nuevas generaciones “para explicar lo que ocurrió, evitar que se banalice e impedir que caiga en el olvido”.

En esta cárcel se vivieron situaciones de extrema dureza, con persecución, torturas y condiciones inhumanas” Pedro Blanco Delegado del Gobierno en Galicia

De prisión a espacio para la cultura

Blanco también ha puesto en valor la transformación del edificio, que ha pasado de ser un símbolo de represión a convertirse “en un espacio de cultura, arte y convivencia, manteniendo viva la memoria democrática desde una perspectiva pedagógica y ciudadana”. “El valor histórico de este espacio de represión política y su función actual como lugar de difusión de valores democráticos, lo convierten en un ejemplo paradigmático de este reconocimiento”, ha concluido.

Cedida Vistas desde el restaurante que funciona en la parte superior de O Vello Cárcere

Por su parte, el alcalde ha destacado que el anuncio “supone un paso fundamental para seguir dignificando un espacio que habla de nuestra historia y del compromiso de Lugo con los valores democráticos”. Fernández ha incidido también en el trabajo que ha desarrollado el Ayuntamiento para recuperar y poner en valor este inmueble.