La USC regresa al corazón de Lugo y reabre el Pazo de Montenegro como sede institucional

El nuevo responsable del Campus de Lugo recordó que devolver la sede de la Vicerreitoría al Pazo de Montenegro era un compromiso del nuevo equipo directivo de la USC

La dirección de la Universidade de Santiago de Compostela (USC), con la nueva rectora, Rosa Crujeiras, a la cabeza, ha tomado la decisión de reabrir el Pazo de Montenegro como sede de la Vicerreitoría de Coordinación del Campus de Lugo. Esta medida revierte el cierre del emblemático edificio, situado en pleno casco histórico de la ciudad, que se llevó a cabo en 2022.

La reapertura era uno de los compromisos adquiridos por la candidatura de Crujeiras durante el proceso electoral a la Reitoría de la USC. La propia rectora informa de los detalles este martes en un encuentro con los medios, acompañada por los vicerrectores Roberto Bande (Coordinación del Campus de Lugo), Ana Cabana (Cultura, Lingua e Patrimonio) y Marcelo Maneiro (Innovación e Transferencia do Coñecemento).

Una nueva etapa institucional

Según ha avanzado la USC, el Pazo acogerá la sede de la Vicerreitoría de Coordinación y, en unas semanas, también la de la Vicerreitoría de Cultura, Lingua e Patrimonio, junto a la parte administrativa del área de Cultura. Por su parte, la Vicerreitoría de Innovación e Transferencia do Coñecemento tendrá su sede en el edificio administrativo del campus.

Con esta decisión, "se inicia una nueva etapa en la representación institucional de la USC en la ciudad, situando de nuevo la sede de la universidad en un emplazamiento único, al lado de la Muralla romana y enfrente de la Catedral de Lugo", ambos declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

El equipo de gobierno ha manifestado que "la voluntad del equipo de gobierno es dotar de vida a este edificio". En él ya conviven el Museo da Domus del Mitreo, que forma parte de la Red Museística de la Xunta de Galicia, y la Casa do Saber, un auditorio que centraliza gran parte de la oferta cultural de la USC en Lugo.

Dos años de ausencia

El Pazo de Montenegro fue inaugurado como sede institucional de la USC en la ciudad en el año 2002, bajo el mandato del rector Darío Villanueva. Mantuvo esta condición de manera ininterrumpida hasta el año 2022, cuando se decidió su cierre como sede vicerrectoral.

La decisión, tomada por el anterior rector, Antonio López, implicó el traslado de la entonces Vicerreitoría de Organización Académica e do Campus de Lugo al Edificio Administrativo del campus. Desde ese momento, la presencia de la USC en el centro de la ciudad quedó limitada al museo, la Casa do Saber y la tienda universitaria.

Con esta medida, el nuevo gobierno de la USC "reafirma su compromiso con el Campus de Lugo y con la ciudad, dando cumplimiento a una de las peticiones más recurrentes por parte de la sociedad lucense, el retorno de la representación institucional al centro de la ciudad", según explica la institución en un comunicado.