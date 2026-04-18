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Tráfico te reta a resolver un accidente de tráfico en 60 minutos con su nuevo Escape Room en Lugo

La DGT acerca ‘La hora dorada’ a la provincia, una experiencia inmersiva y gratuita para que los jóvenes aprendan a actuar y tomen conciencia de los peligros en la carretera

Escape Room DGT
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Ramudo

Alberto Rodríguez, jefe provincial del Tráfico, habla en COPE Lugo sobre esta singular iniciativa

José Luis Ramudo

Lugo - Publicado el

2 min lectura6:24 min escucha

La Jefatura Provincial de Tráfico de Lugo ha puesto a disposición de los centros educativos de la provincia un Escape Room de Seguridad Vial. Se trata de “una actividad formativa de carácter lúdico y participativo”, cuyo objetivo es “concienciar al alumnado joven sobre los riesgos del tráfico y la importancia de adoptar conductas seguras en la vía pública”.

Qué es 'La hora de oro'

El Escape Room de la DGT, conocido como “La hora dorada”, es un recurso educativo en el que los participantes se ven inmersos en la recreación de un accidente de tráfico. El reto consiste en resolverlo en equipo en un plazo máximo de sesenta minutos.

El Escape Room de la DGT lleva por título 'La hora de oro'

DGT

El Escape Room de la DGT lleva por título 'La hora de oro'

Esta franja temporal no es casual, ya que representa la llamada “hora de oro”, el intervalo crítico desde que se produce un siniestro hasta que las víctimas son atendidas. Según explica la Jefatura Provincial de Tráfico, es un “tiempo en el que una respuesta rápida y eficaz puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte”.

Un hora, es el tiempo en el que una respuesta rápida y eficaz puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte"

Alberto Rodríguez

Jefe Provincial de Tráfico de Lugo

Cómo funciona la actividad

La dinámica se articula en cuatro equipos que simulan los cuerpos que intervienen en una emergencia real: Guardia Civil, Policía Municipal, Personal Sanitario y Personal Civil. Todos ellos deben cooperar para resolver una serie de pruebas y enigmas relacionados con la seguridad vial.

A lo largo del juego se trabajan contenidos como la conducta P.A.S (Proteger, Avisar y Socorrer), los efectos del consumo de sustancias en la conducción, la normativa aplicable a vehículos de movilidad personal o las estadísticas de siniestralidad.

A quién se dirige y cuándo

La sesión completa dura aproximadamente hora y media y se divide en tres partes: una presentación inicial (10-15 minutos), el desarrollo del juego (60 minutos) y una reflexión final con vídeos (15-20 minutos). La actividad es completamente gratuita y está dirigida al alumnado de 1º Bachillerato o de ciclos Formativos.

La Jefatura Provincial de Tráfico de Lugo facilita todos los medios materiales y humanos para su puesta en marcha. Esta iniciativa se desarrollará entre el 8 de abril y el 17 de mayo de 2026.

Este texto ha sido elaborado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

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