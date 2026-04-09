Roberto García, secretario general de UU.AA: "La bajada del precio de la leche se ceba con Galicia, el recorte duplica al de otras zonas de España"
El sindicato agrario denuncia contratos "impuestos" por la industria bajo la "amenaza de no recoger la leche"' y sin que haya razones de mercado que lo justifiquen
Lugo - Publicado el
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El secretario general de Unións Agrarias (UU.AA), Roberto García, ha censurado la “brutalidad” de la bajada aplicada por las industrias del sector en el precio de la leche en origen. Además, ha denunciado que esa rebaja “se ceba” de forma especial con Galicia, dado que duplica a la aplicada “en otras zonas del país como Asturias, Cataluña o Castilla y León”.
Encuentro con el Gobierno
García ha realizado estas declaraciones a COPE Lugo después de la reunión que representantes de UU.AA mantuvieron este miércoles en Madrid con la secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, Begoña García Bernal; y con la directora de la AICA (Agencia de Información y Control Alimentarios), María Fernández Sanz.
Es una bajada sin precedentes y sin razones de mercado que lo justifiquen"
Secretario general de Unións Agrarias
Sin justificación de mercado
El responsable sindical sostiene que la industria ha llevado a cabo “una bajada sin precedentes y sin razones de mercado que lo justifiquen”, con “contratos” que han sido “impuestos” a los ganaderos “con la amenaza de no recogerles la leche”.
“No se dan las circunstancias” para aplicar esa rebaja, ha insistido García, “ni de mercado, porque no hubo caída del precio de venta al público”, ni tampoco por el “incremento brutal de los costes de producción como consecuencia de la guerra en Irán”, con subidas en el precio del “combustible, los plásticos o los abonos”.
Es la mayor bajada en el precio de la leche de los últimos veinte años"
Secretario general de Unións Agrarias
De hecho, García considera que con “un funcionamiento normal de la Ley de la Cadena, tendríamos que estar hablando de una corrección por el incremento de costes, y no de la mayor bajada en el precio de la leche de los últimos veinte años”.
Petición de ilegalidad
Por todo ello, Unións Agrarias exige que los contratos “sean declarados ilegales y se tutele un ámbito de negociación que pueda provocar un ajuste del precio en el conjunto de España semejante a lo que sucede en el resto de Europa”.
A su juicio, deben intervenir de forma inmediata la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia y la AICA.
Este texto ha sido elaborado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.