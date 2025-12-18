COPE
Rafa Centeno, el chef de la primera estrella Michelin de Lugo, pregonero de la Feira do Viño de Amandi

El cocinero, que ha logrado un hito para la gastronomía provincial y ahora es vecino de Sober, será la cara visible de la 46ª edición de esta popular fiesta del vino en el corazón de la Ribeira Sacra lucense

Rafa Centeno y Fernández Guitián

Cedida

Rafa Centeno y Fernández Guitián

José Luis Ramudo

Lugo - Publicado el

2 min lectura0:33 min escucha

El Concello de Sober ha anunciado que el chef Rafa Centeno será el pregoeiro de la XLVI Feira do Viño de Amandi, que se celebrará los días 27, 28 y 29 de marzo de 2026. El cocinero gallego, que ha conseguido recientemente la primera Estrella Michelin en la historia de la provincia de Lugo, pronunciará su pregón el domingo 29 de marzo a mediodía.

Un hito para la gastronomía lucense

El alcalde de Sober, Luis Fernández Guitián, ha destacado que "Centeno ha logrado un hito histórico para Galicia, para la provincia de Lugo y para Sober" con el galardón concedido a su restaurante Vértigo. Este reconocimiento al proyecto más personal del chef, remarcó, no solo ha puesto a Lugo en el mapa de la alta cocina, sino que ha situado a Sober como epicentro de la noticia.

Centeno ha logrado un hito histórico para Galicia, para la provincia de Lugo y para Sober"

Luis Fernández Guitián

Alcalde de Sober

La distinción a Vértigo, ubicado en la bodega Regina Viarum, en pleno corazón de la Ribeira Sacra lucense, consolida además al enoturismo gallego en el primer nivel nacional. 

Con ese reconocimiento, la bodega se convierte en una de las apenas seis de toda España que cuentan con un restaurante con estrella Michelin en sus instalaciones, afianzándose como referente en ese ámbito en el noroeste peninsular.

Restaurante Vértigo en Sober (Lugo)

Vértigo

Restaurante Vértigo en Sober (Lugo)

Un chef asentado en Sober

Rafa Centeno, natural de Lugo, se hizo cargo del restaurante Vértigo el pasado mes de julio. Es también propietario del reputado Maruja Limón de Vigo, distinguido con una estrella Michelin desde el año 2010. Actualmente, el chef reside en la aldea de Francos (Sober), desde donde puede ir andando a su trabajo, ubicado en un espectacular paraje del Canón do Sil.

Equipo del restaurante Vértigo.

Europa Press/ REGINA VIARUM

Rafa Centeno con su equipo en el restaurante Vértigo

El Gobierno local ha valorado muy positivamente su interés por asentarse en Sober y su intención de "contribuir a la revitalización del mundo del rural gallego". También ha subrayado su apuesta por la promoción de los productos locales de proximidad y los vinos de la subzona de Amandi, protagonistas en la carta de su restaurante.

Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

