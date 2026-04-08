El precio del gasóleo asfixia al campo gallego en la época de más trabajo del año

La subida del precio del gasóleo como consecuencia de la guerra en Irán ha coincidido con una de las épocas de mayor trabajo en el campo. Los ganaderos gallegos ven sus márgenes de beneficio considerablemente reducidos, especialmente tras firmar contratos con la industria que incluyen una rebaja en el precio de la leche. "Estamos sufriendo los efectos de una guerra que nos queda lejos, pero nos afecta muy de cerca", reconocía en la COPE un ganadero de la provincia de Lugo.

Un sobrecoste difícil de asumir

Roberto López, que dirige una explotación de leche en el municipio de Lugo, explica que están en plena "campaña de ensilado" de hierba y "preparando las tierras para el sembrado del maíz" forrajero. Según López, a pesar de las ayudas del Gobierno, el precio del combustible "está por las nubes", de modo que las explotaciones tienen que asumir "una subida del 50%" respecto a lo que pagaban hace mes y medio. Además, este es un momento crítico, ya que los tractores "gastan una media de 250 litros de gasóleo al día".

El impacto económico es directo y severo. "Es una inversión importante que va a afectar a nuestros bolsillos. Se van a quedar temblando este mes, porque a todo esto se suma una bajada en el precio de la leche", lamenta el productor lucense.

Nuestros bolsillos se van a quedar temblando este mes" Roberto López Ganadero de Lugo

Sin opción a parar

A pesar de estas circunstancias, la actividad en las granjas no puede detenerse. El propio López admite que "da miedo acercarse al surtidor, realmente te estremeces, pero tenemos que hacer el trabajo ahora, no podemos esperar". La naturaleza de las labores agrícolas impone un calendario estricto que no admite demoras.

La campaña de primavera es la más exigente para el sector y la única opción es seguir adelante asumiendo las pérdidas. “Los tractores están en las tierras, trabajando de la mañana a la noche, y gastan una media de 250 litros de gasóleo al día”, precisó.

No nos queda otra que castigar la cartera y tirar para adelante" Roberto López Ganadero de Lugo

Aún así, "la primavera es la época de más trabajo, no nos queda otra que castigar la cartera y tirar para adelante", concluye este ganadero.