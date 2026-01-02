El PP exige a Ana Pontón que aclare si el BNG aceptará los votos de Tomé y García Porto para mantener la vicepresidencia de la Diputación de Lugo

El portavoz provincial del PP, Antonio Ameijide, reclamó este viernes a la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, que “aclare de una vez” si su partido aceptará los votos de José Tomé, presunto acosador sexual, y de Pilar García Porto, a la que señala como encubridora, con el objetivo de conservar la vicepresidencia de la Diputación de Lugo.

Ameijide lamentó que, pese a las declaraciones públicas realizadas por Pontón en los últimos días, el BNG siga sin responder a la pregunta clave que, según el PP, preocupa a toda la provincia: si está dispuesto a sostener el actual gobierno provincial con los votos de Tomé y García Porto.

El dirigente popular denunció que “Ana Pontón no es que no vaya a formar parte de un gobierno con un presunto acosador sexual, es que ya lleva semanas formando parte de un gobierno provincial presidido por uno y codirigido por una encubridora confesa”, añadiendo que todavía queda por saber si el BNG “va a prorrogar esta situación aceptando los votos de ambos”.

En este contexto, Ameijide insistió en la necesidad de una dimisión completa e inmediata tanto de José Tomé como de Pilar García Porto. “No es suficiente con renunciar a la presidencia. La Diputación no puede estar manchada por personas salpicadas por acusaciones tan graves que condicionan la gobernabilidad de la institución”, afirmó.

El portavoz popular recordó además que, durante el pleno ordinario celebrado este martes en la Diputación de Lugo, Pilar García Porto reconoció que, de no haberse hecho público el caso, el PSOE de la provincia no habría adoptado ninguna medida. Para Ameijide, esta afirmación demuestra que “no existía una voluntad real de actuar hasta que el escándalo trascendió a los medios de comunicación”.

Finalmente, el PP considera “incoherente e hipócrita” la actitud del BNG, ya que sus diputados optaron por no acudir a las juntas de gobierno presididas por Tomé y tampoco asistieron al pleno extraordinario en el que se dio cuenta de su dimisión, pero siguen sin aclarar si aceptarán o no los votos de Tomé y García Porto. “El silencio del BNG apunta a que están dispuestos a aceptar esos votos para mantener la vicepresidencia de la Diputación”, concluyó Ameijide.