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Un policía fuera de servicio detiene a un ladrón violento en un supermercado de Lugo

El hombre reaccionó de forma muy agresiva, golpeando a empleados y a una clienta, al ser descubierto cuando intentaba robar algunos productos en la tienda

Las redadas fueron realizadas por agentes de las policías Local y Nacional
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Ramudo

El agente estaba realizando la compra cuando notó que había mucho revuelo en la tienda

José Luis Ramudo

Lugo - Publicado el

1 min lectura0:43 min escucha

Un agente de policía fuera de servicio ha detenido a un hombre por un robo con violencia en un supermercado de Lugo. El agente, que se encontraba haciendo la compra, tuvo que intervenir cuando el individuo fue interceptado por los empleados al intentar marcharse sin pagar y reaccionó de manera violenta.

Agresión a empleados y clientes

Los hechos han ocurrido pasadas las ocho de la tarde en un establecimiento de alimentación en la zona de Camiño Real. Al ser descubierto, el hombre reaccionó “de forma muy agresiva”, según ha informado la Comisaría Provincial de Lugo, propinando empujones y golpes a varios empleados e incluso a una clienta que intentó mediar en la situación.

Intervención del agente

Al percatarse del revuelo, el agente se acercó a la línea de cajas y, tras presenciar la agresión, se identificó como policía. Después de separar al sospechoso y escuchar el relato de los testigos, procedió a su detención en el mismo lugar de los hechos.

Posteriormente, un vehículo policial ha trasladado al detenido a la comisaría para completar las diligencias por un supuesto delito de robo con violencia. El hombre ya ha pasado a disposición de la autoridad judicial.

Este texto ha sido elaborado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

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